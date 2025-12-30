ONLINE: Lotyšsko - Dánsko dnes, MS v hokeji do 20 rokov 2026 LIVE (skupina B)

Lotyšsko a Dánsko dnes hrajú zápas skupiny B na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.
Zápas hostí 3M Arena v Minneapolise.
ONLINE: Lotyšsko - Dánsko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 dnes LIVE (skupina B, utorok, výsledok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta do 20 rokov Skupina B 2025/2026
30.12.2025 o 22:30
Lotyšsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Dánsko
Prenos
Vzájemná bilance
Od roku 2012 se oba týmy na MS utkaly čtyřikrát. Třikrát uspělo Lotyšsko, jedno Dánsko. Poslední zápas se pak hrál v roce 2021, kdy Lotyši zvítězili 5:4.
Dánsko
Zatím na MS: Dánové zatím odehráli na turnaji dvě utkání. V prvním z nich padli s Finskem 2:6. Ve druhém nezvládli ještě vyšším zápas s Českem, když prohráli 2:7. Zároveň je ještě v úterý ráno čeká souboj s domácí Kanadou.
Postavení v tabulce: 5.místo, 0 bodů
Top 3 bodování: Oliver Larsen – 1+1
Emil Jakobsen – 0+2
William Bundgaard – 1+0
Anton Linde – 1+0
Tristan Petersen – 1+0 (k 29.11.)
Další program: žádný, jedná se o poslední zápas ve skupině
Lotyšsko
Zatím na MS: Lotyši zatím odehráli na turnaji dva zápasy. V prvním z nich vybojovali bod za prohru v prodloužení s Kanadou 1:2. Ve druhém z nich však padli vysoko s Finskem 0:8.
Postavení v tabulce: 4.místo, 1 bod
Top 3 bodování: Rudolfs Berzkalns – 1+0
Dmitrijs Dilevka – 0+1
Krisjanis Sarts – 0+1
Další program: Česko – Lotyšsko 31.12. 21:30
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 22:30.