Kapitán Nitry neuspel so žiadosťou o odloženie trestu. Vynechá aj druhý zápas finále

Branislav Mezei so zlatou medailou počas osláv majstrovského titulu v Nitre 24. apríla 2024. (Autor: TASR)
TASR|20. apr 2026 o 12:45
Mezei v semifinále s Popradom spôsobil Výhonskému zlomeninu sánky.

Hokejový obranca Branislav Mezei z HK Nitra neuspel so žiadosťou o podmienečné odloženie zvyšku trojzápasového trestu, ktorý dostal v semifinálovej sérii play off Tipsport ligy s Popradom.

Senát pre profesionálny hokej mu nevyhovel a nebude tak môcť nastúpiť ani v druhom finálovom dueli proti HC Slovan Bratislava.

Mezei vo štvrtom dueli semifinále play off na ľade Popradu spôsobil útočníkovi domácich Alexovi Výhonskému zlomeninu sánky. Rozhodcovia duelu udelili kapitánovi Nitry trest 5 minút + DKZ a dostal aj dodatočný dištanc.

Z lekárskej správy o vyšetrení Výhonského vyplýva, že si zlomenina vyžiada operáciu a rekonvalescenciu v odhadovanej dobe jeden mesiac.

„Senát pre profesionálny hokej na svojom zasadnutí dňa 20. apríla rozhodol, že žiadosti nevyhovie, pretože dospel k záveru, že uložený trest vzhľadom na disciplinárne previnenie, ktorého sa hráč Branislav Mezei dopustil, jeho závažnosť a hernú situáciu v čase spáchania disciplinárneho previnenia, bol uložený dôvodne, a to za účelom aby smeroval k náprave disciplinárneho previnilca.

V prípade, ak by došlo zo strany SPH DK SZĽH k podmienečnému odloženiu výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie nedošlo by k naplneniu výchovnej a preventívnej funkcie disciplinárnej sankcie,“ uvádza sa v zdôvodnení zamietnutia žiadosti na stránke hockeyslovakia.sk.

Senát profesionálneho hokeja zároveň potrestal finančnou pokutou vo výške 500 eur amerického útočníka Nitry Josha Passolta za predstieranie zranenia v nedeľňajšom prvom zápase finále play off proti Slovanu (6:2).

Podľa SPH DK SZĽH sa Passolt v čase zápasu 29:20 min teatrálne chytil za tvár po kontakte hokejky protihráča s jeho prilbou, čím predstieral zranenie za účelom, aby bol potrestaný hráč súpera.

„Senát profesionálneho hokeja pri uložení výšky disciplinárnej sankcie vychádzal zo závažnosti spáchaného disciplinárneho previnenia, z hernej situácie a skutočností, ktoré sprevádzali spáchanie disciplinárneho previnenia, a dospel k záveru, že výška pokuty zabezpečí výchovnú a preventívnu funkciu disciplinárnej sankcie,“ píše sa v rozhodnutí.

Na snímke téner Žiliny Milan Bartovič.
