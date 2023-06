Slafkovskému predpovedal prvé miesto. Vyšiel najpresnejší preddraftový rebríček

Prvú päticu budú podľa McKenzieho tvoriť Connor Bedard, Adam Fantilli, Leo Carlsson, Will Smith a Matvej Mičkov. Po nich by na šiestej priečke mal nasledovať Ryan Leonard a za ním Dalibor Dvorský.

Ak by sa to potvrdilo, center zo Slovenska by putoval do Philadelphie. V klube nepôsobil žiaden Slovák od sezóny 2013/14, keď tu hrával Andrej Meszároš. Existuje však šanca, že by predbehol Matveja Mičkova a dostal sa do najlepšej päťky.