Gól roka 2023, číslo 6: V mužstve má troch bratov, dal gól z osemdesiatich metrov

Brankár stál vysoko a lopta napokon padla do siete.

BRATISLAVA, PORÁČ. Stál 80 metrov od bránky súpera, no keď sa k nemu lopta odrazila, nakopol ju dopredu.

Nevšedný gól sa dostal aj do užšieho výberu v ankete Gól roka 2023. Čitatelia zaň môžu zahlasovať do 15. januára.

„Lopta sa odrazila ku mne, chcel som to nakopnúť na útočníkov, ale brankár bol strašne vysoko, a padlo to tam. Bol to zlomok sekundy, konal som inštinktívne,“ opísal svoj presný zásah.

„Zimujeme na druhom mieste a chceme postúpiť do Podtatranskej šiestej ligy,“ vyhlásil Erik Širila.

Poráč v sezóne 2021/2022 vyhral siedmu ligu Spišského oblastného futbalového zväzu a postúpil do najvyššej oblastnej súťaže.

„V doraste som hral štvrtú ligu a potom som sa vrátil do rodnej obce. V minulom roku sme postúpili s mužstvom, bol som najlepší strelec súťaže s 19 gólmi. Cenu mi odovzdal bývalý reprezentant Dušan Galis a riaditeľ Klubu ligových kanonierov Tomáš Medveď,“ uviedol Širila.

„Sme štyria bratia. Radovan hrá stopéra, Denis v strede zálohy, on je najmladší. Ľubomír nastupuje v útoku, podobne ako ja,“ vysvetľoval Erik Širila.

Teší ho, že všetci bratia hrajú za jedno mužstvo. Aj to je jeden z dôvodov, prečo odmietal ponuky z vyšších súťaží.

V civile pracuje ako živnostník v oblasti stavebníctva. V lete by sa chcel ísť pozrieť nejaký zápas na EURO do Nemecka. „Bolo by krásne vidieť ešte Cristiana Ronalda raz naživo,“ poznamenal.

Jeho hráčske sny sú skromnejšie. „O tých ani ani nerozmýšľam. Možno postúpiť z okresnej súťaže,“ povedal.

V aktuálnej sezóne má na konte osem gólov, je druhým najlepším strelcom mužstva.

Poráč na jeseň ešte neprehral, body stratil len pri troch remízach. „Taká jeseň, bez prehry, u nás už dlho nebola,“ vravel Erik Širila.

Dedinský futbal je jeho vášeň. „Je super, že sa môže stretnúť partia, chlapci z dediny. Inak by sme sa už nestretávali, upadalo by to tu. Tréningy máme v utorok a piatok, a potom už sa neviem dočkať nedele, kedy sa zase stretneme a vybehneme spolu na trávnik,“ uzavrel futbalista z Poráča.