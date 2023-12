Gól roka 2023, číslo 5: Stačili mu štyri sekundy. Strelil exportne rýchly gól

„Neveril som, že sa dostanem do užšieho výberu. Vnímam to teda veľmi pozitívne. Som prekvapený,“ neskrýval nadšenie Adam Lukáč z OŠK Dubovany.

„Spoluhráči mi písali do skupiny, podpichujú ma. Že ma to bude niečo stáť. Snáď budú aj hlasovať, rovnako ako rodina, ktorá mi gratulovala,“ dodal.

„Už pred zápasom som mal tušenie, že to tam padne. Vravel som kapitánovi, aby vyhral žreb a budeme vyhrávať 1:0. Videl som, že brankár stojí vysoko a našťastie sa to zmestilo do brány,“ opísal gólovú situáciu.

Medzi jeho najväčšie úspechy patrí postup do šiestej ligy s Dolným Lopašovom.

„Nikto nám neveril, no my sme to dokázali. Hoci sme sa vo vyššej súťaži neohriali, odohrali sme sa tam len jednu sezónu. Bol to pekný zážitok,“ zaspomínal Adam Lukáč, kandidát na Gól roka 2023 číslo 5.