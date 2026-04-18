Zvolen je bližšie k účasti v baráži. V Považskej Bystrici nedostal ani gól

Futbalisti MFK Zvolen. (Autor: Facebook/MFK Zvolen)
TASR|18. apr 2026 o 19:34
Liptovský Mikuláš si poradil s béčkom Žiliny.

Futbalisti MFK Zvolen zvíťazili v zápase 25. kola MONACObet ligy na ihrisku Považskej Bystrice 2:0.

Tri body pre Zvolenčanov zariadil dvoma presnými zásahmi Jakub Sylvestr. Hostia, ktorí ešte na jar neprehrali, sa v priebežnej tabuľke posunuli na barážovú druhú priečku, Považania zostávajú tesne nad zostupovým pásmom na 13. mieste.

Boj o baráž nevzdáva ani Liptovský Mikuláš, ktorý si poradil s „béčkom“ Žiliny 2:0. Oba góly domácich strelil Richard Bartoš.

Liptáci strácajú na druhý Zvolen dva body, Žilina má trojbodový náskok nad zostupovými priečkami.

Tretiu prehru za sebou si pripísali hráči Pohronia, ktorí síce v dueli na ihrisku Interu Bratislava išli už v 4. minúte do vedenia, no domáci duel otočili a výhru si už ustrážili aj vďaka dvom vylúčeniam hosťujúcich hráčov.

OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom remizovala s MŠK Púchov 3:3. Dvoma gólmi sa v stretnutí blysli domáci dvadsaťdvaročný Adam Horvát a za hostí devätnásťročný Timotej Vavrík.

Lehota bodovala štvrtýkrát z uplynulých piatich duelov a posunula sa v priebežnej tabuľke na 9. miesto, Púchov zostáva na predposlednej 15. priečke.

MONACObet liga - 25. kolo

MŠK Považská Bystrica - MFK Zvolen 0:2 (0:0)

Góly: 58. a 65. Sylvestr. Rozhodovali: Vrábeľ - Zemko, Roszbeck, ŽK: Sloboda, Kucharčík, Václav - Gono, Sylvestr, 725 divákov.

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MŠK Žilina B 2:0 (0:0)

Góly: 62. a 69. Bartoš. Rozhodovali: Libiak - Dobrík, Šága, ŽK: Macejko, Franko - Cabezas, Petruška, Mohammed, 506 divákov

FK Inter Bratislava - FK Pohronie 2:1 (1:1)

Góly: 24. Bellás, 65. Remeň - 4. Lohmatov. Rozhodovali: Vaňo - Bednár, Hrobárik, ŽK: Mihálek, Bellás - Schirtladze, Shudeiwa, Port, Buhaj, Greško, Rehák, Diviš, Čeprakov, ČK: 79. Diop - 67. Schirtladze (po 2.ŽK), 79. Dobrotka, 272 divákov

OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MŠK Púchov 3:3 (2:1)

Góly: 15. a 59. Horvát, 29. Dmitrovič - 4. a 83. Vavrík, 69. Mráz. Rozhodovali: Gemzický - Poláček, Hrmo, ŽK: Stareček - Kopičár, 870 divákov

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
25
18
4
3
54:22
58
V
V
V
R
P
2
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
25
11
9
5
37:28
42
V
V
R
R
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
25
11
7
7
46:42
40
V
P
R
P
V
4
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
25
11
7
7
51:40
40
P
V
P
R
R
5
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
24
11
6
7
38:24
39
V
V
V
V
R
6
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
24
11
5
8
37:32
38
V
V
R
V
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
25
10
6
9
30:30
36
V
R
P
V
P
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
25
9
8
8
41:31
35
P
P
P
V
R
9
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
25
8
6
11
34:42
30
R
V
P
V
V
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
25
8
5
12
35:40
29
V
P
V
P
P
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
24
7
8
9
31:40
29
V
R
V
R
V
12
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
25
8
4
13
32:47
28
P
P
P
P
P
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
25
7
5
13
32:44
26
P
P
R
V
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
24
6
7
11
33:45
25
P
R
P
R
V
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
25
5
10
10
31:43
25
R
P
R
P
V
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
25
5
7
13
28:40
22
P
R
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Hráči a fanúšikovia Slovana Bratislava sa radujú z gólu v zápase 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava.
