Zvolen je bližšie k účasti v baráži. V Považskej Bystrici nedostal ani gól

Futbalisti MFK Zvolen zvíťazili v zápase 25. kola MONACObet ligy na ihrisku Považskej Bystrice 2:0.
Tri body pre Zvolenčanov zariadil dvoma presnými zásahmi Jakub Sylvestr. Hostia, ktorí ešte na jar neprehrali, sa v priebežnej tabuľke posunuli na barážovú druhú priečku, Považania zostávajú tesne nad zostupovým pásmom na 13. mieste.
Boj o baráž nevzdáva ani Liptovský Mikuláš, ktorý si poradil s „béčkom“ Žiliny 2:0. Oba góly domácich strelil Richard Bartoš.
Liptáci strácajú na druhý Zvolen dva body, Žilina má trojbodový náskok nad zostupovými priečkami.
Tretiu prehru za sebou si pripísali hráči Pohronia, ktorí síce v dueli na ihrisku Interu Bratislava išli už v 4. minúte do vedenia, no domáci duel otočili a výhru si už ustrážili aj vďaka dvom vylúčeniam hosťujúcich hráčov.
OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom remizovala s MŠK Púchov 3:3. Dvoma gólmi sa v stretnutí blysli domáci dvadsaťdvaročný Adam Horvát a za hostí devätnásťročný Timotej Vavrík.
Lehota bodovala štvrtýkrát z uplynulých piatich duelov a posunula sa v priebežnej tabuľke na 9. miesto, Púchov zostáva na predposlednej 15. priečke.
MONACObet liga - 25. kolo
MŠK Považská Bystrica - MFK Zvolen 0:2 (0:0)
Góly: 58. a 65. Sylvestr. Rozhodovali: Vrábeľ - Zemko, Roszbeck, ŽK: Sloboda, Kucharčík, Václav - Gono, Sylvestr, 725 divákov.
MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MŠK Žilina B 2:0 (0:0)
Góly: 62. a 69. Bartoš. Rozhodovali: Libiak - Dobrík, Šága, ŽK: Macejko, Franko - Cabezas, Petruška, Mohammed, 506 divákov
FK Inter Bratislava - FK Pohronie 2:1 (1:1)
Góly: 24. Bellás, 65. Remeň - 4. Lohmatov. Rozhodovali: Vaňo - Bednár, Hrobárik, ŽK: Mihálek, Bellás - Schirtladze, Shudeiwa, Port, Buhaj, Greško, Rehák, Diviš, Čeprakov, ČK: 79. Diop - 67. Schirtladze (po 2.ŽK), 79. Dobrotka, 272 divákov
OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MŠK Púchov 3:3 (2:1)
Góly: 15. a 59. Horvát, 29. Dmitrovič - 4. a 83. Vavrík, 69. Mráz. Rozhodovali: Gemzický - Poláček, Hrmo, ŽK: Stareček - Kopičár, 870 divákov
