Pardubice otočili priebeh prvého finále a radujú sa. Třincu nepomohla ani asistencia Daňa

Hokejisti HC Dynamo Pardubice zvíťazili v prvom finálovom zápase play off českej extraligy na domácom ľade nad Třincom 3:2. Druhý finálový duel je na programe v nedeľu 19. apríla o 17.00 h opäť na ľade Pardubíc.
Domáci síce v zápase viedli, no „oceliarom“ sa podarilo v druhej tretine najprv vyrovnať po góle Oscara Flynna, na ktorý asistoval Marko Daňo a v 39. minúte aj otočiť po zásahu Ondřeja Kovařčíka.
Pardubice však v tretej časti v priebehu 16 sekúnd nepriaznivý stav zvrátili, keď sa presadili Roman Červenka a Jiří Smejkal.
Třinec ešte v závere zahrozil počas hry bez brankára, no stretnutie už do predĺženia nedostal.
Bližšie k udržaniu sa v českej extralige sú hráči Litvínova, ktorí vedú v barážovej sérii nad majstrom druhej najvyššej hokejovej súťaže Jihlavou už 2:0 na zápasy.
Pri víťazstve 3:1 v druhom dueli skóroval aj kapitán domácich Matúš Sukeľ, ktorý využil v 27. minúte presilovú hru a poslal Litvínov do vedenia, ktoré už nepustil.
Tretí duel baráže, ktorá sa hrá na štyri víťazstvá, je na programe 21. apríla v Jihlave.
Česká extraliga
Finále play-off - 1. zápas:
HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
Góly: 30. Mandát, 47. Červenka, 48. Smejkal - 32. Flynn (Daňo), 39. Kovařčík
/stav série: 1:0/
Baráž - 2. zápas:
HC Verva Litvínov - HC Dukla Jihlava 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
Góly: 9. Hlava, 27. Sukeľ, 36. Kaše - 22. Burkov
/stav série: 2:0/