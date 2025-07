Z troch oblastných zväzov na východe nepostúpil nikto. Štvrtá liga bude mať menej tímov

Nováčikmi sú dva víťazné tímy z piatych líg. Z V. ligy Sever sú to Kendice a z V. ligy Juh Geča.

Do tejto súťaže vypadol Bardejov, posledný tím III. ligy Východ.

Víťaz VI. ligy Vihorlatsko-dukelskej, Lackovce, nevyužil právo postupu a tak z tejto skupiny postúpila do vyššej súťaže z druhého miesta Breznica.

Malý Horeš, ktorý skončil na 12. mieste, sa rozhodol prihlásiť až do šiestej ligy.

Z tejto skupiny postúpila do vyššej súťaže Geča. Počas sezóny sa zo súťaže odhlásilo Krásnohorské Podhradie a je aj zostupujúcim.

Keďže Malý Horeš patrí regionálne do zemplínskej skupiny, táto súťaž mala nárok na ďalšieho postupujúceho. Druhý ani tretí tím tabuľky, Petrovce nad Laborcom a Vinné túto možnosť nevyužili a tak vyššie pôjdu zo štvrtého miesta Čičarovce.

Sokoľany ako víťaz postúpili do piatej ligy.

VI. liga Košicko-gemerská >>

Zemplínska

Z tejto skupiny postúpili dva celky, Veľké Kapušany a Čičarovce.

Ešte pred začiatkom minulej sezóny a po vylosovaní z nej odstúpil Palín, ktorý bol tak zároveň aj zostupujúcim.

Do tejto súťaže sa prihlásil Malý Horeš, ktorý v minulej sezóne ešte hral piatu ligu a aj by sa v nej bol zachránil, no dobrovoľne išiel o úroveň nižšie.

Nováčikmi sú víťaz siedmej ligy ObFZ Trebišov Hraň a prvý tím ObFZ Michalovce Malčice.