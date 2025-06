Nováčik chce vyvolať emóciu ako dvadsaťjednotka. Teší sa na donedávna nereálny súboj

BRATISLAVA. Ak nejaký klub absolvuje celú sezónu bez prehry, zvyčajne si zabezpečí prvé miesto už v predstihu. Futbalisti FK Geča 73 v V. lige Juh VsFZ za celý ročník nepoznali trpkosť prehry, avšak prvenstvo spečatili až v poslednom kole. Mali totiž veľmi silného prenasledovateľa, ktorého napokon predbehli vďaka lepším vzájomným zápasom. Navzájom sa ťahali Geča aj Malá Ida mali na konci sezóny zhodne 58 bodov, ale na jeseň Geča doma zdolala Malú Idu 2:1 a na jar s ňou vonku remizovala.

„Malo to náboj do posledného kola, bolo to zaujímavé aj pre divákov. Je super, že sme sa takto navzájom ťahali s Malou Idou. Nikto nesmel pustiť perie. Nebolo to ľahké,“ vravel pre Sportnet tréner Geče Stanislav Cuprišin.

Jeho mužstvo bolo po jeseni druhé a dostalo sa na čelo tabuľky práve pred zápasom v Malej Ide. V kole predtým Geča zdolala Veľaty, kým Malá Ida iba remizovala v Topoľanoch a obe mužstvá mali rovnaký počet bodov. Následná bezgólová remíza v zápase Malá Ida–Geča znamenala, že Geča mala výhodu vzájomných zápasov.

Do konca súťaže ostávalo päť kôl. „Každý zápas sme museli vyhrať, lebo Ida by využila každé zaváhanie. Veľká pochvala chalanom, že to zvládli. Pochvala patrí aj Ide, že stále na nás vyvíjala tlak,“ poznamenal tréner. Niekedy svojim zverencom vtipne povedal, že jeho srdce už to nevydrží. V posledných piatich kolách však jeho mužstvo dalo 18 gólov.

„Boli sme v tých zápasoch dominantní, ale doma s Vojčicami bol sedemdesiat minút stav 0:0, a potom sme dali tri góly, takže to trochu skresľuje. V poslednom kole v Malom Horeši sme vyhrali 4:0 a v polčase sme už vyhrávali 3:0, takže aj my sme si vedeli spraviť aj pokojnejší zápas,“ doplnil. Dostali iba osem gólov Za kľúčové považoval stretnutie v Borši v 23. kole, ktoré jeho tím vyhral 2:1. Po ňom už veril, že Geča súťaž vyhrá a v klube po prvý raz začali hovoriť o tom, že by vyskúšali aj vyššiu súťaž.

„Všetci sme sa zomkli. Ani som chalanov nemusel motivovať, skôr udržiavať takú hladinu, aby sme neboli premotivovaní,“ podčiarkol tréner. Vyzdvihol morálnu silu mužstva. „Možno kvalitou sme boli s Idou vyrovnaní, ale silu a charakter mužstva sme mali najlepší. To sa ukázalo v zlomových momentoch,“ vravel Cuprišin. „Kapitánom je Marek Figura, ďalším skúseným hráčom Slavomír Kopas. Pri nich mladí chlapci v obrane vedeli, čo majú hrať. Prišli chalani z Kalše, Michal Molnár, Peter Pástor, ktorí to dobre doplnili,“ vymenoval tréner hráčov, ktorí boli jeho predĺženou rukou na ihrisku.

Najlepším strelcom tímu bol Lukáš Pástor, dal 16 gólov. „Prerobil sa na útočníka, predtým hrával v zálohe. Na hrote ukázal veľký potenciál.“ Geča inkasovala iba osem gólov, mala celkové skóre 46:8. Z hľadiska strelených gólov ju predbehli tri mužstvá, najlepšiu ofenzívu mala Malá Ida, ktorá strelila 76 gólov. „Hovorí sa, že útok vyhráva zápasy, ale obrana vyhráva tituly. Máme sme dobrú organizáciu hry. Sme spolu už štvrtý rok a niektoré veci už máme zautomatizované. To nám pomáhalo,“ zdôraznil tréner.

„Stále hovorím, že trénera robia hráči. Ak by neplnili úlohy, nemohlo by to fungovať. Vďaka nim môžem aj ja oslavovať tento úspech,“ vyzdvihol. „Nula prehier a iba osem inkasovaných gólov, to je pre Geču historická sezóna,“ doplnil.

Konfrontácia s Bardejovom Obec z okresu Košice-okolie s približne dvetisíc obyvateľmi nikdy nehrala najvyššiu krajskú súťaž. „Sme prihlásení do IV. ligy. Sadli sme spolu s chlapcami, a dohodli sme sa, že to skúsime. S malou dušičkou, s pokorou, vyskúšať to minimálne na jednu sezónu,“ uviedol tréner. „Verím, že prinesieme do súťaže nováčikovský elán, možno tú organizáciu hry a našu identitu. Dúfam, že Geču spropagujeme aj o súťaž vyššie,“ dodal. Cuprišin sa najviac teší na vzájomnú konfrontáciu s Bardejovom, ktorý vypadol z tretej ligy. Prednedávnom by sa takýto zápas mohol uskutočniť iba v Slovnaft Cupe, veď Bardejov je tradičný klub s ligovou minulosťou a pred troma rokmi hral ešte II. ligu.

„Pre Bardejov je to určite sklamaním, ale pre Geču je to veľká vec. Budeme hrať u nich na peknom štadióne, pre nás to bude malý sviatok,“ podčiarkol Cuprišin. Ako hráč pôsobil v Bardejove v tretej aj v druhej lige. „Strávil som tam veľmi peknú časť kariéry a z pohľadu bývalého hráča ma mrzí, že to takto dopadlo. Ale z pozície trénera Geče sa na to veľmi tešíme. Nikdy by som nepovedal, že raz pôjdem do Bardejova ako tréner súpera v štvrtej lige, ale aj takéto príbehy píše futbal,“ vravel.

Chcú si získať divákov Primárnymi cieľom nováčika bude záchrana. „Budem rád, ak sa opäť futbalovo posunieme a ako mužstvo zanecháme dobrý dojem,“ podčiarkol tréner Cuprišin. Aj on sledoval vystúpenia slovenskej dvadsaťjednotky na domácom EURO U21. Hoci zverenci Jozefa Kentoša nepostúpili zo skupiny, v každom zápase ich ľudia vytlieskali a emotívne momenty medzi trénerom a hráčmi si maximálne získali divákov.

„Niečo podobné by sme chceli zažiť aj my. Získať si divákov, aj keď možno výsledky tie výsledky nebudú ideálne. Predsa len, je to vyššia súťaž. Ale chceme mať tú emóciu a zanechať dojem, že sme jeden tím. Tento pocit je niekedy viac, ako dostať sa ďalej, no nemať tú identitu,“ uzavrel tréner Geče. Konečná tabuľka V. ligy Juh VsFZ