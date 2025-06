Reštart klubu na východe. Starcov vítali niekde posmechom, tí však vybojovali postup

V práve ukončenej sezóne však Giraltovce dominovali v 7. lige OOFZ Svidník a postupujú do vyššej súťaže. Cieľom vedenia klubu je vrátiť mužstvo aspoň do štvrtej ligy.

Tradičný klub MFK Slovan Giraltovce vtedy prihlásil mužov len do oblastnej súťaže, kde sa tiež pohyboval v dolnej polovici tabuľky.

BRATISLAVA. Pred dvoma rokmi sa zachránili v tretej najvyššej súťaži, no napokon v nej neštartovali.

Giraltovce obsadili v ročníku 2022/2023 14. miesto v skupine Východ. Bol to prvý ročník po reorganizácii, keď sa namiesto štyroch skupín vznikli iba dve a v skupine Východ figurovali aj mužstvá zo stredného Slovenska.

Vedenie klubu prihlásilo mužstvo do siedmej ligy. „Celý výbor na čele so mnou odovzdal klub mestu, lebo sme mestský klub. Páni Ján Čižek a Pavol Bakalár tvrdili, že by klub zobrali, len treba ho lepšie robiť. Preto sme odstúpili,“ vysvetľoval okolnosti Jozef Mati.

„Ďalšími kľúčovými hráčmi boli Patrik Partila, Jozef Hudáček, Ľuboslav Hvišč, ktorí hrali ešte so mnou. Ďakujem za pomoc Erikovi Ševčovičovi a Slavomírovi Lukáčovi, aj oni boli piliermi. Najlepším strelcom tímu bol Lukáš Vojta s desiatimi gólmi. Povedal, že ak by nás bolo málo, pomôže nám aj v šiestej lige,“ vymenoval kostru tímu funkcionár klubu.

Mužstvo „starcov“ dokázalo splniť cieľ a súťaž vyhralo so šesťbodovým náskokom. Z dvadsiatich zápasov 16 vyhralo, trikrát remizovalo a iba raz prehralo. Malo druhú najlepšiu ofenzívu so 77 strelenými gólmi a najlepšiu obranu, keď inkasovalo iba 17 gólov.

Na jeseň doma Giraltovce päť minút pred koncom ešte prehrávali s Sitníkmi 1:2, no v závere zápasu dokázali otočiť stav na 3:2 .

V odvete, v predposlednom kole sa zrodila v Giraltovciach bezgólová remíza . Hostia síce prišli oslabení, ale výborný výkon podal brankár Filip Švač. „Hneď sme ho oslovili a berieme ho do Giraltoviec,“ prezradil Mati.

V Kalništi vítali súpera posmešné poznámky. „Hovorili, že prišli starci z Giraltoviec, že nás určite rozoberú, no dokázali sme remizovať 2:2 ,“ upozornil funkcionár.

Chcú vyhrať aj šiestu ligu

Postup do najnižšej krajskej súťaže bol iba prvým krokom. „Do šiestej ligy ideme s ambíciou hneď ju vyhrať a do dvoch rokov chceme priviesť do Giraltoviec aspoň štvrtú ligu,“ podčiarkol Mati.

Káder bude obnovený, oslovili už dvanásť hráčov, ktorí v minulosti hrali za klub vo vyššej súťaži. Deviati už potvrdili, že sa do Giraltoviec vrátia. „Je medzi nimi aj Lukáš Makara, kto sa stal aj mojou pravou rukou a športovým manažérom,“ prezradil funkcionár.

Mužstvo začína prípravu 8. júla, tréningy budú dvakrát do týždňa. Hráči sú doma, nechodia pracovať do zahraničia, takže nemal by byť problém s dochádzkou.

„V šiestej lige pôsobia mužstvá s vyšším vekovým priemerom a my budeme mať mladých hráčov, ktorí majú skúsenosti z tretej ligy. Chceme jednoznačne postúpiť. Ďalším cieľom je vyhrať Prezidentský pohár,“ vyhlásil Jozef Mati.