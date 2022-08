Predaj do Kataru? Domanižu čaká zápas histórie. Hrať sa bude na dedine

DOMANIŽA, VIEDEŇ. Najskôr to vyzeralo ako hoax. Je to však pravda. Piatoligová Domaniža vyzve v prípravnom zápase reprezentáciu Kataru. Účastníka a organizátora majstrovstiev sveta.

„Bude to totálne odlišný súper, s akými bežne hrávame. Pripravujeme sa preto zodpovedne. V hlavách máme, že je to vyšší level ako Dunajská Streda či Senica. Napriek tomu sa nebojíme. Ideme zabojovať o dobrý výsledok,“ dodal skúsený 33-ročný futbalista.

Z obce na Považí ide do Wiener Neudorfu množstvo fanúšikov. Tých by malo byť v Rakúsku cez päťsto.

„Spoluhráč Michal Petrík sa ide predať do Kataru. Ak by prišla taká ponuka, zvažoval by som ju. Išiel by som si zarobiť peniažky,“ smial sa.

Ak by sa niekomu z hráčov Domaniže podarilo skórovať, bol by to splnený sen. „Keby otvoríme skóre, bol by to šok. Ale prečo nie, vo futbale je možné všetko,“ dodal s úsmevom.

Remizovali s Abú Dhabí

Pre Domanižu súboj s Katarom nebude prvou medzinárodnou konfrontáciou. V roku 2000 privítala hlavné mesto Spojených arabských emirátov Abú Zabí a remizovala s ním 1:1.