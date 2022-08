Amatéri z Domaniže nastúpia proti Kataru, chcú sa radiť aj s Weissom

DOMANIŽA, VIEDEŇ. Futbal hrajú za pivo a zopár eur na benzín. Sú amatéri. Napriek tomu nastúpia proti reprezentácii hostiteľskej krajiny majstrovstiev sveta.

Piatoligová Domaniža vyzve v prípravnom zápase Katar. Krajinu, ktorej hodnota kádra podľa špecializovaného portálu transfermarket.com je takmer dvadsať miliónov eur.

„Najskôr to znelo ako fór, bláznivý úlet. Ale je to pravda. Stále tomu nemôžeme uveriť, no zmluva je podpísaná. Bude to zážitok na celý život, obrovská skúsenosť,“ teší sa tréner a predseda TJ Partizán Domaniža Milan Svoboda.