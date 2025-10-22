Liverpool si po negatívnej sérii zastrieľal. V šlágri uspel Real a ďalší bod má aj Slavia

správu aktualizujeme...
BRATISLAVA. Futbalisti Realu Madrid uspeli v stredajšom šlágri Ligy majstrov, keď na domácej pôde zdolali Juventus Turín 1:0.
Po sérii štyroch prehier si Liverpool napravil chuť víťazstvom 5:1 vo Frankfurte a z bodového zisku sa opäť teší aj pražská Slavia, ktorá remizovala v Bergame 0:0.
Liga majstrov - 3. kolo:
Real Madrid - Juventus Turín 1:0 (0:0)
Gól: 58. Bellingham
Eintracht Frankfurt - Liverpool 1:5 (1:3)
Góly: 26. Kristensen – 35. Ekitiké, 39. van Dijk, 44. Konaté, 66. Gakpo, 70. Szoboszlai
Atalanta Bergamo - Slavia Praha 0:0
Bayern Mníchov - Club Bruggy 4:0 (3:0)
Góly: 5. Karl, 14. Kane, 34. L. Díaz, 79. Jackson
Chelsea - Ajax Amsterdam 5:1 (4:1)
Góly: 18. Guiu, 27. Caicedo, 45. Enzo Fernández (pen.), 45+6. Estêvão (pen.), 48. George – 33. Weghorst (pen.)
AS Monaco - Tottenham 0:0
Sporting Lisabon - Marseille 2:1 (0:1)
Góly: 69. Catamo, 86. Alisson Santos – 14. Paixão
Galatasaray - Bodö/Glimt 3:1 (2:0)
Góly: 3. a 33. Osimhen, 60. Akgün - 76. Helmersen
Athletic Bilbao - FK Karabach 3:1 (1:1)
Góly: 40. a 87. Guruzeta, 70. Navarro - 1. Andrade