Liverpool si po negatívnej sérii zastrieľal. V šlágri uspel Real a ďalší bod má aj Slavia

Jude Bellingham (vpravo) sa teší z gólu v zápase Ligy majstrov Real Madrid - Juventus Turín.
Jude Bellingham (vpravo) sa teší z gólu v zápase Ligy majstrov Real Madrid - Juventus Turín. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|22. okt 2025 o 23:00
ShareTweet0

Na chvoste ligovej fázy Ligy majstrov je Ajax Amsterdam.

správu aktualizujeme...

BRATISLAVA. Futbalisti Realu Madrid uspeli v stredajšom šlágri Ligy majstrov, keď na domácej pôde zdolali Juventus Turín 1:0.

Po sérii štyroch prehier si Liverpool napravil chuť víťazstvom 5:1 vo Frankfurte a z bodového zisku sa opäť teší aj pražská Slavia, ktorá remizovala v Bergame 0:0.

Liga majstrov - 3. kolo:

Real Madrid - Juventus Turín 1:0 (0:0)

Gól: 58. Bellingham

Eintracht Frankfurt - Liverpool 1:5 (1:3)

Góly: 26. Kristensen – 35. Ekitiké, 39. van Dijk, 44. Konaté, 66. Gakpo, 70. Szoboszlai

Atalanta Bergamo - Slavia Praha 0:0

Bayern Mníchov - Club Bruggy 4:0 (3:0)

Góly: 5. Karl, 14. Kane, 34. L. Díaz, 79. Jackson

Chelsea - Ajax Amsterdam 5:1 (4:1)

Góly: 18. Guiu, 27. Caicedo, 45. Enzo Fernández (pen.), 45+6. Estêvão (pen.), 48. George – 33. Weghorst (pen.)

AS Monaco - Tottenham 0:0

Sporting Lisabon - Marseille 2:1 (0:1)

Góly: 69. Catamo, 86. Alisson Santos – 14. Paixão

Galatasaray - Bodö/Glimt 3:1 (2:0)

Góly: 3. a 33. Osimhen, 60. Akgün - 76. Helmersen

Athletic Bilbao - FK Karabach 3:1 (1:1)

Góly: 40. a 87. Guruzeta, 70. Navarro - 1. Andrade

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

    Jude Bellingham (vpravo) sa teší z gólu v zápase Ligy majstrov Real Madrid - Juventus Turín.
    Jude Bellingham (vpravo) sa teší z gólu v zápase Ligy majstrov Real Madrid - Juventus Turín.
    Liverpool si po negatívnej sérii zastrieľal. V šlágri uspel Real a ďalší bod má aj Slavia
    dnes 23:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Liverpool si po negatívnej sérii zastrieľal. V šlágri uspel Real a ďalší bod má aj Slavia