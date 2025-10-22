ONLINE: Eintracht Frankfurt - Liverpool FC dnes, Liga majstrov LIVE (3. kolo)

FRANKFURT. Futbalisti tímov Eintracht Frankfurt a Liverpool FC dnes hrajú zápas tretieho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Stretnutie sa odohrá na štadióne Deutsche Bank Park vo Frankfurte, výkop je naplánovaný na 21:00 hod.
ONLINE PRENOS: Eintracht Frankfurt - Liverpool FC (Liga majstrov, 3. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
22.10.2025 o 21:00
3. kolo
Frankfurt
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Liverpool
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 3. kola Ligy majstrov medzi mužstvami Eintracht Frankfurt a Liverpool FC.
Frankfurt odštartoval nový ročník Ligy majstrov vo veľkom štýle, keď zvíťazil na domácej pôde vysoko 5:1 s Galatasarayom. Výborný výkon pritom predviedol Burkardt, ktorý okrem dvoch gólov zaznamenal aj asistenciu. Naopak v poslednom kole utrpel porážku 1:5 s Atléticom Madrid.
Liverpool sa aktuálne trápi, keď prehral až štyri zápasy v rade. V poslednom ligovom kole pritom utrpel porážku na Anfielde, keď podľahol Manchestru United 1:2. Ligu majstrov odštartoval víťazstvom 3:2 s Atléticom Madrid, keď rozhodol v nadstavenom čase Virgil van Dijk. V nasledujúcom kole však podľahol Galatasarayu 0:1.
Posledný súboj medzi oboma mužstvami sa datuje v roku 1972, keď sa stretli v rámci ešte vtedy nazývaného UEFA Cupu. Po víťazstve Liverpoolu 2:0 si na trávniku nemeckého tímu pripísali remízu 0:0. V spomínanom roku dokráčal anglický celok až do finále, kde uspel v dvojzápase s Gladbachom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.