Karabach mal namierené za ďalšou senzáciou, v Istanbule úradoval muž s maskou

BRATISLAVA. Futbalisti Athletica Bilbao dosiahli prvé víťazstvo v hlavnej fáze Ligy majstrov 2025/26. V stredajšom dueli 3. kola zdolali azerbajdžanský FK Karabach 3:1 a pripravili mu prvú prehru. Dva góly vsietil Gorka Guruzeta.
Domáce prostredie využil aj Galatasaray Istanbul, ktorý triumfoval nad Bodöm/Glimt rovnako 3:1 aj vďaka dvom gólom Nigérijčana Victora Osimhena.
Karabach šokoval fanúšikov na štadióne St. Mames a už v 1. minúte sa ujal vedenia, keď chybu obrany Bilbaa potrestal Leandro Andrade.
V 18. minúte mal veľkú šancu vyrovnať Guruzeta, no zoči-voči Mateuszovi Kochalskému neuspel. V 40. minúte sa však hráč baskického tímu dočkal, keď zužitkoval prihrávku Mikela Jauregizara.
V 70. minúte strhol vedenie na stranu Bilbaa Robert Navarro. Karabach mohol v 86. vyrovnať, no Yuri Berchiche vykopol loptu z bránkovej čiary. Triumf Athletica spečatil v 87. minúte volejom Guruzeta.
Osimhen proti Bodö/Glimt potvrdil dobrú streleckú formu a už 3. minúte poslal turecký tím do vedenia. V 33. minúte pridal muž s ochranou maskou na tvári ďalší presný zásah, keď potrestal zlú rozohrávku hostí.
Po hodine hry zvýšil náskok domácich Yunus Akgün, nórskemu šampiónovi sa v 78. minúte podarilo už iba znížiť zásluhou Andreasa Helmersena.
Liga majstrov - 3. kolo:
Galatasaray - Bodö/Glimt 3:1 (2:0)
Góly: 3. a 33. Osimhen, 60. Akgün - 76. Helmersen
Athletic Bilbao - FK Karabach 3:1 (1:1)
Góly: 40. a 87. Guruzeta, 70. Navarro - 1. Andrade