ONLINE: Real Madrid - Juventus Turín dnes, Liga majstrov LIVE (3. kolo)

MADRID. Futbalisti tímov Real Madrid a Juventus Turín dnes hrajú zápas tretieho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Stretnutie sa odohrá na Štadióne Santiaga Bernabéu, výkop je naplánovaný na 21.00 hod.
ONLINE PRENOS: Real Madrid - Juventus Turín (Liga majstrov, 3. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
22.10.2025 o 21:00
3. kolo
Real Madrid
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Juventus
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 3. kola skupinovej fázy Ligy majstrov medzi Realom Madrid a Juventusom Turín.
Real Madrid
Real Madrid pokračuje v úspešnom ťažení. V poslednom ligovom stretnutí vyhral na pôde Getafe tesne 1:0 a v tabuľke La Ligy si udržuje prvé miesto, o dva body pred Barcelonou. V Lige majstrov je zatiaľ stopercentný – doma si poradil s Marseille 2:1 a následne rozstrieľal Kajrat Almaty vysoko 5:0. Kľúčovou postavou je Kylian Mbappé, ktorý má na konte päť gólov z dvoch zápasov a jasne ukazuje, že je motorom ofenzívy. Real však bude oslabený. Chýba vykartovaný Carvajal, zranení Ceballos, Huijsen a Rüdiger, pričom otáznik visí nad štartom Alabu, Alexandra-Arnolda a Mendyho.
Juventus Turín
Juventus naopak prežíva náročné obdobie. V poslednom ligovom kole prehral na ihrisku Coma 0:2 a prepadol sa na 7. miesto Serie A. V Lige majstrov sa im však podarilo získať body po dvoch remízach – najprv odohrali bláznivý zápas s Dortmundom, ktorý skončil 4:4, a následne remizovali 2:2 na ihrisku Villarrealu. Juventus bude musieť nastúpiť bez viacerých hráčov, pričom najvýraznejšou stratou je zranený stopér Bremer.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.