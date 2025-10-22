ONLINE: Atalanta Bergamo - SK Slavia Praha dnes, Liga majstrov LIVE (3. kolo)

BERGAMO. Futbalisti tímov Atalanta Bergamo a SK Slavia Praha dnes hrajú zápas tretieho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Stretnutie sa odohrá na Stadio di Bergamo, výkop je naplánovaný na 21.00 hod.
ONLINE PRENOS: Atalanta Bergamo - SK Slavia Praha (Liga majstrov, 3. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
22.10.2025 o 21:00
3. kolo
Bergamo
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slavia
Vítam Vás pri sledovaní futbalového zápasu Ligy majstrov medzi Atalanta Bergamo a SK Slavia Praha.
Atalanta Bergamo
Hráči Atalanty začali sezónu Ligy majstrov na pôde obhájcu trofeje Paríž Saint-Germain. Po nevydarenom výkone odchádzali z Francúzska s výpraskom 0:4. V druhom zápase vyzvali na domácom trávniku belgické mužstvo Club Bruggy. Vo vyrovnanom zápase napokon dokázala domáca Atalanta triumfovať tesne 2:1.
SK Slavia Praha
Zverenci Jinďricha Trpišovského mali prvý zápas na domácom trávniku proti nórskemu majstrovi FK Bodø/Glimt výborne rozohraný. Viedli 2:0 po dvoch góloch Mbodjiho. 2:0. Slávisti sa napokon museli spokojiť len s bodom po remíze 2:2. Druhý zápas odohrali hráči z hlavného mesta Česka na pôde Interu Miláno. Po veľmi nevýraznom výkone prehrali jasne 0:3.
Atalanta Bergamo
