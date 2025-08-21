Vysoká výhra obce Hraň a 550 divákov. Známe sú dvojice prvého kola (Prezidentský pohár)

BRATISLAVA. Keďže futbal sa nehrá len vo veľkých mestách, ale aj malých dedinkách a odľahlejších častiach Slovenska, SFZ sa rozhodol vytvoriť akúsi pohárovú súťaž číslo dva, v ktorej sa prestavia čisto amatérske tímy.
Jej názov je Prezidentský pohár a zapojiť sa do nej môžu všetci víťazi oblastných súťaží z celého Slovenska.
Tento raz túto možnosť využilo 23 tímov, ktoré zabojujú nielen o prestíž, ale aj o tradičné finančné odmeny, víťaz získa 5 000 eur a porazený finalista 2 500 eur.
V stredu odštartoval 4. ročník Prezidentského pohára zápasmi predkola, do ktorého sa zapojilo 14 mužstiev. Ostatné tímy sú nasadené priamo do prvého kola.
Vysoké víťazstvo zaznamenali futbalisti z obce Hraň, ktorí deklasovali Malčice vysoko 9:1.
Postup ďalej si vybojovali aj tímy TJ Inter Roma Ostrovany (súboj sledovalo 550 divákov), OŠK Spišský Štvrtok, TJ ŠK Hronec, ŠK Štiavnik, TJ Družstevník Rišňovce a FK Veľká Paka.
Prvé kolo je na programe 10. septembra, vstúpia do neho už aj nasadené tímy.
Držiteľa trofeje spoznáme v máji budúceho roka, víťazmi uplynulých ročníkov sú Bytča, Látky a AC Nitra.
Prezidentský pohár – predkolo
Komoča - Veľká Paka 1:2 (1:1)
Červeník - Rišňovce 0:4 (0:0)
Štiavnik - Turčianske Kľačany 6:2 (3:2)
Sliač - Hronec 1:3 (0:1)
Spišský Štvrtok - Poráč 6:1 (1:0)
Roma Ostrovany - Šiba 2:1 (0:0)
Hraň - Malčice 9:1 (4:0)
Program 1. kola
