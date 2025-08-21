    Vysoká výhra obce Hraň a 550 divákov. Známe sú dvojice prvého kola (Prezidentský pohár)

    Zo zápasu TJ Inter Roma Ostrovany. Súboj sledovalo 550 divákov.
    Zo zápasu TJ Inter Roma Ostrovany. Súboj sledovalo 550 divákov. (Autor: TJ Inter - facebook)
    Ivan Mriška|21. aug 2025 o 10:40
    Hralo sa sedem zápasov.

    BRATISLAVA. Keďže futbal sa nehrá len vo veľkých mestách, ale aj malých dedinkách a odľahlejších častiach Slovenska, SFZ sa rozhodol vytvoriť akúsi pohárovú súťaž číslo dva, v ktorej sa prestavia čisto amatérske tímy.

    Jej názov je Prezidentský pohár a zapojiť sa do nej môžu všetci víťazi oblastných súťaží z celého Slovenska.

    Tento raz túto možnosť využilo 23 tímov, ktoré zabojujú nielen o prestíž, ale aj o tradičné finančné odmeny, víťaz získa 5 000 eur a porazený finalista 2 500 eur.

    V stredu odštartoval 4. ročník Prezidentského pohára zápasmi predkola, do ktorého sa zapojilo 14 mužstiev. Ostatné tímy sú nasadené priamo do prvého kola.

    Vysoké víťazstvo zaznamenali futbalisti z obce Hraň, ktorí deklasovali Malčice vysoko 9:1.

    Postup ďalej si vybojovali aj tímy TJ Inter Roma Ostrovany (súboj sledovalo 550 divákov), OŠK Spišský Štvrtok, TJ ŠK Hronec, ŠK Štiavnik, TJ Družstevník Rišňovce a FK Veľká Paka.

    Prvé kolo je na programe 10. septembra, vstúpia do neho už aj nasadené tímy.

    Držiteľa trofeje spoznáme v máji budúceho roka, víťazmi uplynulých ročníkov sú Bytča, Látky a AC Nitra.

    Prezidentský pohár – predkolo

    Komoča - Veľká Paka 1:2 (1:1)

    Červeník - Rišňovce 0:4 (0:0)

    Štiavnik - Turčianske Kľačany 6:2 (3:2)

    Sliač - Hronec 1:3 (0:1)

    Spišský Štvrtok - Poráč 6:1 (1:0)

    Roma Ostrovany - Šiba 2:1 (0:0)

    Hraň - Malčice 9:1 (4:0)

    Program 1. kola

    10.09. 16:00
    | Prezidentský pohár | 1.kolo
    TJ Sokol Jakubany
    TJ Sokol Jakubany
    vs.
    OŠK Spišský Štvrtok
    OŠK Spišský Štvrtok
    Futbalové ihrisko Jakubany (Jakubany) | Jakubany
    10.09. 16:00
    | Prezidentský pohár | 1.kolo
    MFK Slovan Giraltovce
    MFK Slovan Giraltovce
    vs.
    TJ Inter Roma Ostrovany
    TJ Inter Roma Ostrovany
    MFK Slovan Giraltovce (Giraltovce) | Giraltovce
    10.09. 16:00
    | Prezidentský pohár | 1.kolo
    TJ Internacionál Hraň
    TJ Internacionál Hraň
    vs.
    TJ Tvarona Ulič
    TJ Tvarona Ulič
    TJ Internacionál Hraň (Hraň) | Hraň
    10.09. 16:30
    | Prezidentský pohár | 1.kolo
    TJ Malinovo
    TJ Malinovo
    vs.
    FK Veľká Paka
    FK Veľká Paka
    MALINOVO (Malinovo) | Malinovo
    10.09. 16:30
    | Prezidentský pohár | 1.kolo
    ŠK Čajkov
    ŠK Čajkov
    vs.
    TJ Družstevník Rišňovce
    TJ Družstevník Rišňovce
    Štadión ŠK Čajkov (Čajkov) | Čajkov
    10.09. 16:30
    | Prezidentský pohár | 1.kolo
    TJ Štart Tuchyňa
    TJ Štart Tuchyňa
    vs.
    ŠK Štiavnik
    ŠK Štiavnik
    TJ Štart Tuchyňa (Tuchyňa) | Tuchyňa
    10.09. 16:30
    | Prezidentský pohár | 1.kolo
    Cinobanský športový klub
    Cinobanský športový klub
    vs.
    TJ ŠK Hronec
    TJ ŠK Hronec
    CŠK-Cinobaňa (Cinobaňa) | Cinobaňa
    10.09. 16:30
    | Prezidentský pohár | 1.kolo
    OŠK RENOP Liptovská Teplá
    OŠK RENOP Liptovská Teplá
    vs.
    OFK Vyšná Slaná
    OFK Vyšná Slaná
    OŠK RENOP Liptovská Teplá (Liptovská Teplá) | Liptovská Teplá
    Futbalnet

