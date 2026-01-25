    Výsledky prípravných zápasov v amatérskom futbale (24. a 25. január)

    Momentka z prípravného zápasu Rimavská Sobota - Lučenec.
    Momentka z prípravného zápasu Rimavská Sobota - Lučenec. (Autor: Titanilla Bőd)
    Titanilla Bőd|25. jan 2026 o 19:08
    Cez víkend 24. a 25. januára sa hralo viacero stretnutí.

    Zimná príprava beží v plnom prúde už aj u amatérskych mužstiev, mnohé z nich už majú za sebou aj prvé prípravné stretnutia.

    Sportnet prináša sumár výsledkov za víkend.

    Výsledky prípravných zápasov (24. a 25. januára):

    Rimavská Sobota - Lučenec 5:1

    Spišská Nová Ves - Kežmarok 2:0

    Zvolen – Kalinovo 6:0

    Bardejov – Medzev 2:4

    Pohronie – Podkonice 8:3

    Námestovo – Oravská Jasenica 2:1

    Myjava – FC Nitra 0:1

    Lehota pod Vtáčnikom – Galanta 3:1

    Banská Bystrica B – Prievidza 2:0

    Piešťany – Častkovce 2:1

    Beluša – Strání 1:0

    Sereď – Devínska Nová Ves 2:1

    Senec – Dunajská Lužná 2:0

    Hatvan – Veľké Ludince 2:4

    Martin – Žabokreky 8:2

    Inter Bratislava – Marchfeld 3:2

    Petržalka – Ferencváros B 2:2

    Kozármisleny – Gabčíkovo 7:1

    Topoľčany – Lehota pod Vtáčnikom B 6:2

    Slovácko B – Malacky 3:1

    Stropkov – Slávia TU Košice 0:2

    Snina – Soccer Viza FC (Rum.) 3:0

    Lučenec U19 – Kokava nad Rimavicou 6:0

    Kvašov – Trenčianske Stankovce 4:3

    Nováky – Zemianske Kostoľany 3:2

    Poprad Stráže – Východná 6:2

    Kalinkovo – Lamač 2:1

    Nižný Žipov – Veľké Kapušany 0:2

    Hájske – Košúty 5:2

    Stará Ľubovňa – Poprad 4:1

    Dynamo Malženice U19 – Nová Dedinka 4:4

