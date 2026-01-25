Výsledky prípravných zápasov v amatérskom futbale (24. a 25. január)

Zimná príprava beží v plnom prúde už aj u amatérskych mužstiev, mnohé z nich už majú za sebou aj prvé prípravné stretnutia.
Sportnet prináša sumár výsledkov za víkend.
Výsledky prípravných zápasov (24. a 25. januára):
Rimavská Sobota - Lučenec 5:1
Spišská Nová Ves - Kežmarok 2:0
Zvolen – Kalinovo 6:0
Bardejov – Medzev 2:4
Pohronie – Podkonice 8:3
Námestovo – Oravská Jasenica 2:1
Myjava – FC Nitra 0:1
Lehota pod Vtáčnikom – Galanta 3:1
Banská Bystrica B – Prievidza 2:0
Piešťany – Častkovce 2:1
Beluša – Strání 1:0
Sereď – Devínska Nová Ves 2:1
Senec – Dunajská Lužná 2:0
Hatvan – Veľké Ludince 2:4
Martin – Žabokreky 8:2
Inter Bratislava – Marchfeld 3:2
Petržalka – Ferencváros B 2:2
Kozármisleny – Gabčíkovo 7:1
Topoľčany – Lehota pod Vtáčnikom B 6:2
Slovácko B – Malacky 3:1
Stropkov – Slávia TU Košice 0:2
Snina – Soccer Viza FC (Rum.) 3:0
Lučenec U19 – Kokava nad Rimavicou 6:0
Kvašov – Trenčianske Stankovce 4:3
Nováky – Zemianske Kostoľany 3:2
Poprad Stráže – Východná 6:2
Kalinkovo – Lamač 2:1
Nižný Žipov – Veľké Kapušany 0:2
Hájske – Košúty 5:2
Stará Ľubovňa – Poprad 4:1
Dynamo Malženice U19 – Nová Dedinka 4:4