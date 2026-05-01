VIDEO: Góly zápasu MŠK Žilina - FC Košice vo finále Slovnaft Cupu

Na snímke sprava Kristián Bari (Žilina) a Milan Šimon Rehuš (Košice). (Autor: TASR)
Sportnet|1. máj 2026 o 17:07
Pozrite si góly zo zápasu MŠK Žilina - FC Košice z finálového zápasu Slovnaft Cupu 2025/2026.

Futbalisti MŠK Žilina a FC Košice hrajú dnes finálový zápas slovenského pohára - Slovnaft Cupu.

Žilinčania boli pred zápasom v roli favorita a už v prvom polčase to dokázali potvrdiť. Po štvrťhodine hry sa presadil ofenzívny líder tímu Michal Faško.

VIDEO: Gól Faška na 1:0

Domáci v prvom polčase potešili fanúšikov ešte raz. V 40. minúte zvýšil Filip Kaša na 2:0 a priblížil Žilinu k zisku trofeje.

VIDEO: Gól Kašu na 2:0 pre Žilinu

Žilinčania potvrdili víťazstvo v úvode druhého polčasu. Marko Roginič upravil na 3:0 a defenitívne zlomil odpor Košíc.

VIDEO: Gól Roginiča na 3:0

Košičania v závere duelu už len znížili zásluhou Miljaniča.

VIDEO: Gól Košíc na 1:3

Fotogaléria zo zápasu MŠK Žilina - FC Košice (Slovnaft Cup, finále)
Na snímke zľava Michal Faško a Patrik Iľko (obaja Žilina) sa radujú z gólu počas finále Slovnaft Cupu medzi MŠK Žilina - FC Košice v Žiline.
Na snímke zľava Kristián Bari (Žilina) a Mátyás Kovács (Košice) bojujú o loptu počas finále Slovnaft Cupu medzi MŠK Žilina - FC Košice v Žiline.
Na snímke zľava Ján Krivák (Košice), Aleksandre Narimandize (Žilina) a Miroslav Sovič (Košice) v slovnej potýčke počas finále Slovnaft Cupu medzi MŠK Žilina - FC Košice v Žiline.
Na snímke v popredí s loptou Aleksandre Narimanidze (Žilina) počas finále Slovnaft Cupu medzi MŠK Žilina - FC Košice v Žiline.
Na snímke sprava Kristián Bari (Žilina) a Milan Šimon Rehuš (Košice) bojujú o loptu počas finále Slovnaft Cupu medzi MŠK Žilina - FC Košice v Žiline.

    Na snímke zľava Michal Faško a Patrik Iľko (obaja Žilina) sa radujú z gólu počas finále Slovnaft Cupu.
