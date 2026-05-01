VIDEO: Góly zápasu MŠK Žilina - FC Košice vo finále Slovnaft Cupu

Futbalisti MŠK Žilina a FC Košice hrajú dnes finálový zápas slovenského pohára - Slovnaft Cupu.
Žilinčania boli pred zápasom v roli favorita a už v prvom polčase to dokázali potvrdiť. Po štvrťhodine hry sa presadil ofenzívny líder tímu Michal Faško.
Domáci v prvom polčase potešili fanúšikov ešte raz. V 40. minúte zvýšil Filip Kaša na 2:0 a priblížil Žilinu k zisku trofeje.
Žilinčania potvrdili víťazstvo v úvode druhého polčasu. Marko Roginič upravil na 3:0 a defenitívne zlomil odpor Košíc.
Košičania v závere duelu už len znížili zásluhou Miljaniča.
