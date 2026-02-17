VIDEO: Real podobné zaváhanie v Lisabone nezopakoval. Paríž predviedol skvelý obrat

Futbalisti Paríža Saint-Germain zvíťazili v úvodnom dueli play off o postup do osemfinále Ligy majstrov na pôde AS Monaco 3:2.
Obhajcovia trofeje prehrávali v 18. minúte 0:2 po dvoch góloch Folarina Baloguna, no ešte do prestávky dokázali vyrovnať.
O ich triumfe rozhodol svojím druhým gólom Desire Doue, Monaco dohrávalo od 49. minúty bez vylúčeného Alexandra Golovina.
Real Madrid zvíťazil na štadióne Benficy Lisabon 1:0 gólom Viniciusa Juniora. Odvety sú na programe v stredu 25. februára.
Manaco malo proti PSG raketový štart a už v 1. minúte sa ujalo vedenia zásluhou Baloguna, ktorý pohotovo prekonal Matvěja Safonova.
V 18. minúte dostal Balogun dobrú prihrávku za obranu a razantnou strelou zvýšil na 2:0 pre „kniežatá".
Po faule Wouaa Faesa v šestnástke mal Paríž možnosť znížiť z pokutového kopu, no Vitinha ho nepremenil, keď Philipp Köhn vystihol smer jeho strely.
V 29. minúte sa však presadil Doue, ktorý krátko predtým vystriedal zraneného Ousmaneho Dembeleho - 2:1.
Paríž pokračoval v útočnej aktivite a v 41. minúte vyrovnal krížnou strelou Maročan Achraf Hakimi.
Na začiatku druhého polčasu videl po intervencii VAR červenú kartu stredopoliar Monaca Golovin. PSG početnú prevahu využil, v 67. minúte rozhodol Doue.
V úvode zápasu medzi Benficou a Realom sa dianie odohrávalo medzi šestnástkami. Prvú šancu si vypracovali hostia v 19. minúte, Vinicius Junior však tesne minul bránku.
Na druhej strane preveril Thibauta Courtoisa strelou k žrdi Fredrik Aursnes. Druhé dejstvo odštartoval Real náporom a v 50. minúte sa ujal vedenia zásluhou Viniciusa Juniora, ktorému do voľného priestoru posunul loptu Kylian Mbappe.
V 56. minúte francúzsky rozhodca François Letexier zápas nakrátko prerušil pre údajné rasistické poznámky na adresu strelca gólu zo strany Gianlucu Prestianniho.
Real už tesný náskok udržal a odplatil Benfice prehru 2:4 z záverečného kola ligovej fázy. V 87. minúte videl druhú žltú a následne červenú kartu tréner Benficy Jose Mourinho.
Borussia Dortmund zdolala Atalantu Bergamo 2:0. Duel sa začal s 15-minútovým oneskorením, autobus s hráčmi hostí totiž dorazil neskoro na štadión Signal Iduna Park.
ňBorussia otvorila skóre už v 3. minúte vďaka guinejskému kanonierovi Serhouovi Guirassymu, v závere prvého polčasu zvýšil po prihrávke Afričana Maximilian Beier.
Liga majstrov - 1. zápasy šestnásťfinále
Benfica Lisabon - Real Madrid 0:1 (0:0)
Gól: 50. Vinicius
AS Monaco - Paríž St. Germain 2:3 (2:2)
Góly: 1., 18. Balogun, 18. – 29., 67. Doué, 41. Hakimi
Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo 2:0 (2:0)
Góly: 3. Guirassy, 42. Beier
Galatasaray - Juventus 5:2 (1:2)
Góly: 48. a 75. Lang, 15. Sara, 60. Sanchez, 86. Boey - 16. a 37. Koopmeiners