ONLINE: Benfica Lisabon - Real Madrid dnes, play off Ligy majstrov LIVE (1. zápas)

Sportnet|17. feb 2026 o 18:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 1. zápasu play off Ligy majstrov: Benfica Lisabon - Real Madrid.

Futbalisti tímov Benfica Lisabon a Real Madrid dnes hrajú prvý zápas play off Ligy majstrov o postup do osemfinále v ročníku 2025/2026.

Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Benfica Lisabon - Real Madrid (Liga majstrov, 1.zápas, play off, utorok, výsledky)

Liga majstrov Play-off 2025/2026
17.02.2026 o 21:00
Benfica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Real Madrid
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Benfica Lisabon vyzve v dnešnom zápase futbalového giganta Real Madrid.

Dnešní súperi sa spolu stretli v poslednom zápase hlavnej časti Ligy majstrov. V nadstavenom čase rozhodol o postupe Lisabončanov hlavou domáci brankár Lunin a poslal tak portugalské mužstvo do vyraďovacej časti. Naopak prehra znamenala pre Real Madrid vypadnutie z top osmičky a tak hostia musia absolovovať tento dvojzápas. Zverenci Aláva Arbelou sú jasným favoritom, ale proti Benfice ich nečaká nič jednoduché. Dočkáme sa prekvapenia, alebo Real Madrid zvládne svoju rolu favorita ?

    dnes 18:00
