ONLINE: Atlético Madrid - Tottenham Hotspur dnes, osemfinále Ligy majstrov (1. zápas)

Futbalisti tímov Atlético Madrid a Tottenham Hotspur dnes hrajú prvý zápas osemfinále Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
V zostave domácich nastúpi aj slovenský reprezentant Dávid Hancko.
Kde sledovať Ligu majstrov?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE PRENOS: Atlético Madrid - Tottenham Hotspur (Liga majstrov, osemfinále, 1. zápas, utorok, Dávid Hancko, výsledky)
Liga majstrov Osemfinále 2025/2026
10.03.2026 o 21:00
Atlético Madrid
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Tottenham
Prenos
Vítam všetkých futbalových fanúšikov pri textovom prenose z prvého zápasu osemfinále play off Ligy majstrov medzi Atleticom Madrid a Tottenhamom Hotspur.
Atletico Madrid naladilo skvelo formu v uplynulých zápasoch. Ich výkony idú hore v lige, v pohári postúpili cez Barcelonu do finále a v Lige majstrov si zaistili osemfinále, keď v dvojzápase vyradili Club Bruggy.
Tottenham má v lige katastrofálnu formu, keď sa mu absolútne nedarí a bojuje o záchranu. Na pásmo zostupu majú iba náskok jedného bodu. V Lige majstrov však majú oveľa lepšiu formu, keďže sa v ligovej fáze umiestnili v top 8.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.