ONLINE: Newcastle United - FC Barcelona dnes, osemfinále Ligy majstrov (1. zápas)

Newcastle United - FC Barcelona: ONLINE prenos zo zápasu osemfinále Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|10. mar 2026 o 18:00
Futbalisti tímov Newcastle United a FC Barcelona dnes hrajú prvý zápas osemfinále Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Liga majstrov Osemfinále 2025/2026
10.03.2026 o 21:00
Newcastle
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Barcelona
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Dnes večer budeme sledovať osemfinálový zápas Ligy majstrov medzi Newcastle United a FC Barcelona. Dnešní súperi sa nastúpili proti sebe aj v hlavnej časti Champions league. Barcelona dokázala vo výbornom zápase vyhrať v Anglicku tesne 2:1. Očakáva sa mimoriadne atraktívny dvojzápas. Barcelona je tomto dvojzápase jasným favoritom. Očakáva sa jej postup.

