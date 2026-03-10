ONLINE: Atalanta Bergamo - Bayern Mníchov dnes, osemfinále Ligy majstrov (1. zápas)

Futbalisti tímovAtalanta Bergamo a Bayern Mníchov dnes hrajú prvý zápas osemfinále Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
ONLINE PRENOS: Atalanta Bergamo - Bayern Mníchov (Liga majstrov, osemfinále, 1. zápas, utorok, výsledky)
Liga majstrov Osemfinále 2025/2026
10.03.2026 o 21:00
Bergamo
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Bayern
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu Osemfinále Ligy majstrov medzi Atalantou Bergamo a Bayernom Mníchov.
Atalanta musela o postup do osemfinále zabojovať v predkole play-off s Borussiou Dortmund, ktorú vyradila po výsledkoch 0:2 a 4:1 a zvíťazila tak celkovým skóre 4:3.
Bayern predkolo play-off hrať nemusel, keďže v ligovej fáze skončil s 21 bodmi na 2. mieste a do play-off tak vďaka umiestneniu v TOP 8 postúpil priamo. Lepšie ako Bayern na tom bol v ligovej fáze len Arsenal, ktorý vyhral všetkých 8 zápasov.
Pre tieto tímy pôjde vôbec o prvý vzájomný zápas.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.