VIDEO: Manchester City využil zlyhanie kapitána Neapola, hviezdny večer Rashforda

Gólová radosť hráčov Manchestru City
Gólová radosť hráčov Manchestru City (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|18. sep 2025 o 22:59
Stanislav Lobotka hral do 71. minúty.

BRATISLAVA. Futbalisti Manchestru City zvládli vstup do nového ročníka Ligy majstrov. Na domácom trávniku zdolali Neapol 2:0.

Skóre duelu otvoril nórsky kanonier Erling Haaland, ktorý sa stal najrýchlejším strelcom 50. gólu v histórii súťaže.

Ďalší anglický zástupca Newcastle United podľahol doma FC Barcelona 1:2. Svoje prvé presné zásahy v ostrom zápase v drese Kataláncov zaznamenal anglický útočník Marcus Rashford, ktorý prišiel v lete na hosťovanie z Manchestru United.

City na svojom Etihad Stadium začali náporom. Od 21. minúty mali uľahčenú cestu za tromi bodmi, keď Di Lorenzo dostal červenú kartu po faule na unikajúceho Haalanda.

Fotogaléria zo zápasu Manchester City - SSC Neapol (Liga majstrov 2025/26)
Giovanni Di Lorenzo fauluje Erlinga Haalanda v zápase Manchester City - Neapol
Scott McTominay a Abdukodir Khusanov v zápase Manchester City - Neapol
Sprava Andre-Frank Zambo Anguissa, Rodrigo a Ruben Dias v zápase Manchester City - Neapol
Kevin De Bruyne v zápase Manchester City - Neapol
Giovanni Di Lorenzo a Antonio Conte v zápase Manchester City - NeapolHráči Manchestru po faule Giovanniho Di Lorenziho v zápase Manchester City - Neapolsprava Kevin De Bruyne, Abdukodir Khusanov a Bernardo Silva v zápase Manchester City - NeapolKevin De Bruyne a Abdukodir Khusanov v zápase Manchester City - NeapolPep Guardiola v zápase Manchester City - NeapolJeremy Doku oslavuje gól v zápase Manchester City - NeapolErling Haaland oslavuje gól so spoluhráčmi v zápase Manchester City - NeapolErling Haaland oslavuje gól v zápase Manchester City - NeapolErling Haaland oslavuje gól v zápase Manchester City - NeapolBernardo Silva v zápase Manchester City - Neapolsprava Andre-Frank Zambo Anguissa a Jeremy Doku v zápase Manchester City - NeapolKevin De Bruyne po zápase Manchester City - Neapol

Nórsky útočník mohol o malú chvíľu otvoriť skóre, v dobrej šanci však tesne prehlavičkoval bránu talianskeho šampióna.

„Citizens“ to skúšali z rôznych pozícií, ale dlho bezvýsledne. Hostia odolávali až do 56. minúty, keď Haaland hlavou preloboval brankára Neapola a strelil jubilejný 50. gól pri svojom 49. štarte v Lige majstrov.

Na métu 50 gólov sa dostal suverénne najrýchlejšie v histórii, Holanďan Ruud van Nistelrooy na jej pokorenie potreboval až 62 zápasov.

Triumf City poistil po vyšachovaní hosťujúcej obrany a individuálnom prieniku Doku. Lobotku stál zápas na pozícii štítového stredopoliara veľa síl a v 71. minúte prenechal miesto na trávniku Gilmourovi.

Barcelona bez Yamala, ktorého trápia problémy v oblasti slabín, mala v prvom polčase viac z hry. Paradoxne si však najväčšiu príležitosť vytvorili domáce „straky“.

Fotogaléria zo zápasu Newcastle United - FC Barcelona (Liga majstrov 2025/26)
Marcus Rashford oslavuje gól v zápase Newcastle United - FC Barcelona
Gerard Martin dostáva žltú kartu v zápase Newcastle United - FC Barcelona
Gerard Martin fauluje Bruna Guimaraesa v zápase Newcastle United - FC Barcelona
Harvey Barnes v gólovej šanci v zápase Newcastle United - FC Barcelona
Fabian Schaer a Robert Lewandowski v zápase Newcastle United - FC BarcelonaBruno Guimaraes v súboji s Pedrim a Marcusom Rashfordom v zápase Newcastle United - FC BarcelonaChoreo fanúšikov Newcastlu v zápase Newcastle United - FC BarcelonaHráči Barcelony pred zápasom Newcastle United - FC BarcelonaHráči Barcelony sa tešia z výhry po zápase s Newcastlom UnitedTino Livramento a Frenkie de Jong v zápase Newcastle United - FC BarcelonaRaphinha v zápase Newcastle United - FC BarcelonaMarcus Rashford oslavuje gól v zápase Newcastle United - FC BarcelonaMarcus Rashford oslavuje gól so spoluhráčmi v zápase Newcastle United - FC BarcelonaMarcus Rashford oslavuje gól v zápase Newcastle United - FC BarcelonaRonald Araujo v zápase Newcastle United - FC BarcelonaAnthony Gordon oslavuje gól v zápase Newcastle United - FC Barcelona

Elanga po šprinte na pravom krídle naservíroval prihrávku Barnesovi, no Garcia predviedol bravúrny zákrok.

Zahrmelo na opačnej strane, keď si Rashford našiel miesto v šestnástke a umiestnenou hlavičkou si otvoril gólový účet za Barcelonu.

Vzápätí pridal aj exportný druhý gól a potiahol španielskeho majstra za tromi bodmi. Kontaktný zásah Gordona ešte vlial do radov domáceho tímu nádej, no ani sedem minút extračasu mu už na vyrovnanie nestačilo.

Debutant v ligovej fáze Kajrat Almaty, ktorý vyradil v 3. predkole hráčov Slovana Bratislava, prehral v Lisabone so Sportingom 1:4.

Kazachovia merali do Portugalska 6900 kilometrov dlhú cestu, čo je najväčšia vzdialenosť v histórii súťaže. Sporting bol od začiatku jasne lepší a nerozhodila ho ani nepremenená penalta Hjulmanda. V závere polčasu načal súpera Trincao, po zmene strán sa duel zmenil na exhibíciu.

Formát súťaže zostáva rovnaký ako vlani. Všetkých 36 účastníkov ligovej fázy odohrá osem zápasov, pričom s každým súperom sa jednotlivé kluby stretnú raz.

Najlepších osem tímov postúpi priamo do osemfinále, ďalších šestnásť oň bude bojovať v play off.

1. kolo Ligy majstrov - štvrtok, 18. september:

Manchester City - SSC Neapol 2:0 (0:0)

Góly: 56. Haaland, 65. Doku, ČK: 21. Di Lorenzo (Neapol)

/S. Lobotka (Neapol) hral do 71. minúty/

Manchester City: Donnarumma – Chusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly – Rodri – B. Silva (C), Reijnders, Foden, Doku – Haaland.

SSC Neapol: Milinković-Savić – Di Lorenzo (C), Beukema, Buongiorno, Spinazzola – Lobotka – Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay – R. Højlund.

Newcastle United - FC Barcelona 1:2 (0:0)

Góly: 90. Gordon - 58. a 67. Rashford

Newcastle United: Pope – Trippier, Schär, Burn, Livramento – Guimarães (C), Tonali, Joelinton – Elanga, A. Gordon, Barnes.

FC Barcelona: J. García – Koundé, R. Araújo (C), Cubarsí, G. Martín – de Jong, Pedri – Raphinha, F. López, Rashford – Lewandowski.

Sporting Lisabon - Kajrat Almaty 4:0 (1:0)

Góly: 44. a 65. Trincao, 67. Alisson Santos, 68. Quenda - 86. Edmilson Santos

Sporting Lisabon: Virginia – Fresneda, Quaresma, Inácio, M. Araújo – Hjulmand (C), Kočorašvili – Quenda, Trincão, Gonçalves – Suárez.

FC Kajrat Almaty: Kalmurza – Tapalov, Martynovič (C), Sorokin, Mata – Kasabulat, Arad – Mrynskij, Jorginho, Gromyko – Satpajev.

Eintracht Frankfurt - Galatasaray Istanbul 5:1 (3:1)

Góly: 45.+5 a 66. Burkardt, 37. Sanchez (vlastný), 45.+2 Uzun, 75. Knauff - 8. Akgün

Eintracht Frankfurt: Zetterer – Collins, Koch, Theate, Brown – H. Larsson, Šájbí – Dōan, Uzun, Knauff – Burkardt.

Galatasaray Istanbul: Çakır – Sallai, Singo, D. Sánchez, Elmalı – Lemina, Torreira – Sané, Gündoğan, Yılmaz – Akgün.

FC Kodaň - Bayer Leverkusen 2:2 (1:0)

Góly: 9. Larsson, 87. Robert - 82. Grimaldo, 90.+1 Hatzidiakos (vlastný)

FC Kodaň: Kotarski – Huescas, Pereira, Chatzidiakos, M. López – J. Larsson, Delaney (C), Lerager, Ášúrí – Elyounoussi, Moukoko.

Bayer Leverkusen: Flekken – Quansah, Badé, Tapsoba – Vázquez, Andrich (C), Ezequiel Fernández, Grimaldo – ben Seghír, Tillman – Schick.

Club Bruggy - AS Monaco 4:1 (3:0)

Góly: 32. Tresoldi, 39. Onyedika, 43. Vanaken, 75. Diakhon - 90.+2 Fati

Club Bruggy KV: Mignolet – Sabbe, Ordóñez, Mechele, Meijer – Onyedika, Stanković – Vanaken (C) – Forbs, Tresoldi, Tzolis.

AS Monaco: Köhn – Vanderson, Dier (C), Mawissa, C. Henrique – Akliouche, Bamba, L. Camara, Minamino – Biereth, Balogun.

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

