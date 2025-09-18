VIDEO: Manchester City využil zlyhanie kapitána Neapola, hviezdny večer Rashforda

BRATISLAVA. Futbalisti Manchestru City zvládli vstup do nového ročníka Ligy majstrov. Na domácom trávniku zdolali Neapol 2:0.
Skóre duelu otvoril nórsky kanonier Erling Haaland, ktorý sa stal najrýchlejším strelcom 50. gólu v histórii súťaže.
Ďalší anglický zástupca Newcastle United podľahol doma FC Barcelona 1:2. Svoje prvé presné zásahy v ostrom zápase v drese Kataláncov zaznamenal anglický útočník Marcus Rashford, ktorý prišiel v lete na hosťovanie z Manchestru United.
City na svojom Etihad Stadium začali náporom. Od 21. minúty mali uľahčenú cestu za tromi bodmi, keď Di Lorenzo dostal červenú kartu po faule na unikajúceho Haalanda.
Nórsky útočník mohol o malú chvíľu otvoriť skóre, v dobrej šanci však tesne prehlavičkoval bránu talianskeho šampióna.
„Citizens“ to skúšali z rôznych pozícií, ale dlho bezvýsledne. Hostia odolávali až do 56. minúty, keď Haaland hlavou preloboval brankára Neapola a strelil jubilejný 50. gól pri svojom 49. štarte v Lige majstrov.
Na métu 50 gólov sa dostal suverénne najrýchlejšie v histórii, Holanďan Ruud van Nistelrooy na jej pokorenie potreboval až 62 zápasov.
Triumf City poistil po vyšachovaní hosťujúcej obrany a individuálnom prieniku Doku. Lobotku stál zápas na pozícii štítového stredopoliara veľa síl a v 71. minúte prenechal miesto na trávniku Gilmourovi.
Barcelona bez Yamala, ktorého trápia problémy v oblasti slabín, mala v prvom polčase viac z hry. Paradoxne si však najväčšiu príležitosť vytvorili domáce „straky“.
Elanga po šprinte na pravom krídle naservíroval prihrávku Barnesovi, no Garcia predviedol bravúrny zákrok.
Zahrmelo na opačnej strane, keď si Rashford našiel miesto v šestnástke a umiestnenou hlavičkou si otvoril gólový účet za Barcelonu.
Vzápätí pridal aj exportný druhý gól a potiahol španielskeho majstra za tromi bodmi. Kontaktný zásah Gordona ešte vlial do radov domáceho tímu nádej, no ani sedem minút extračasu mu už na vyrovnanie nestačilo.
Debutant v ligovej fáze Kajrat Almaty, ktorý vyradil v 3. predkole hráčov Slovana Bratislava, prehral v Lisabone so Sportingom 1:4.
Kazachovia merali do Portugalska 6900 kilometrov dlhú cestu, čo je najväčšia vzdialenosť v histórii súťaže. Sporting bol od začiatku jasne lepší a nerozhodila ho ani nepremenená penalta Hjulmanda. V závere polčasu načal súpera Trincao, po zmene strán sa duel zmenil na exhibíciu.
Formát súťaže zostáva rovnaký ako vlani. Všetkých 36 účastníkov ligovej fázy odohrá osem zápasov, pričom s každým súperom sa jednotlivé kluby stretnú raz.
Najlepších osem tímov postúpi priamo do osemfinále, ďalších šestnásť oň bude bojovať v play off.
1. kolo Ligy majstrov - štvrtok, 18. september:
Manchester City - SSC Neapol 2:0 (0:0)
Góly: 56. Haaland, 65. Doku, ČK: 21. Di Lorenzo (Neapol)
/S. Lobotka (Neapol) hral do 71. minúty/
Manchester City: Donnarumma – Chusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly – Rodri – B. Silva (C), Reijnders, Foden, Doku – Haaland.
SSC Neapol: Milinković-Savić – Di Lorenzo (C), Beukema, Buongiorno, Spinazzola – Lobotka – Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay – R. Højlund.
Newcastle United - FC Barcelona 1:2 (0:0)
Góly: 90. Gordon - 58. a 67. Rashford
Newcastle United: Pope – Trippier, Schär, Burn, Livramento – Guimarães (C), Tonali, Joelinton – Elanga, A. Gordon, Barnes.
FC Barcelona: J. García – Koundé, R. Araújo (C), Cubarsí, G. Martín – de Jong, Pedri – Raphinha, F. López, Rashford – Lewandowski.
Sporting Lisabon - Kajrat Almaty 4:0 (1:0)
Góly: 44. a 65. Trincao, 67. Alisson Santos, 68. Quenda - 86. Edmilson Santos
Sporting Lisabon: Virginia – Fresneda, Quaresma, Inácio, M. Araújo – Hjulmand (C), Kočorašvili – Quenda, Trincão, Gonçalves – Suárez.
FC Kajrat Almaty: Kalmurza – Tapalov, Martynovič (C), Sorokin, Mata – Kasabulat, Arad – Mrynskij, Jorginho, Gromyko – Satpajev.
Eintracht Frankfurt - Galatasaray Istanbul 5:1 (3:1)
Góly: 45.+5 a 66. Burkardt, 37. Sanchez (vlastný), 45.+2 Uzun, 75. Knauff - 8. Akgün
Eintracht Frankfurt: Zetterer – Collins, Koch, Theate, Brown – H. Larsson, Šájbí – Dōan, Uzun, Knauff – Burkardt.
Galatasaray Istanbul: Çakır – Sallai, Singo, D. Sánchez, Elmalı – Lemina, Torreira – Sané, Gündoğan, Yılmaz – Akgün.
FC Kodaň - Bayer Leverkusen 2:2 (1:0)
Góly: 9. Larsson, 87. Robert - 82. Grimaldo, 90.+1 Hatzidiakos (vlastný)
FC Kodaň: Kotarski – Huescas, Pereira, Chatzidiakos, M. López – J. Larsson, Delaney (C), Lerager, Ášúrí – Elyounoussi, Moukoko.
Bayer Leverkusen: Flekken – Quansah, Badé, Tapsoba – Vázquez, Andrich (C), Ezequiel Fernández, Grimaldo – ben Seghír, Tillman – Schick.
Club Bruggy - AS Monaco 4:1 (3:0)
Góly: 32. Tresoldi, 39. Onyedika, 43. Vanaken, 75. Diakhon - 90.+2 Fati
Club Bruggy KV: Mignolet – Sabbe, Ordóñez, Mechele, Meijer – Onyedika, Stanković – Vanaken (C) – Forbs, Tresoldi, Tzolis.
AS Monaco: Köhn – Vanderson, Dier (C), Mawissa, C. Henrique – Akliouche, Bamba, L. Camara, Minamino – Biereth, Balogun.