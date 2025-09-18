ONLINE: Newcastle United - FC Barcelona dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo, ligová fáza)

NEWCASTLE. Futbalisti Newcastle United a FC Barcelona dnes hrajú zápas prvého kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Kataláncom bude chýbať hviezdny Lamine Yamal.
Futbal sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Newcastle United - FC Barcelona (Liga majstrov, 1. kolo, štvrtok, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
18.09.2025 o 21:00
1. kolo
Newcastle
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Barcelona
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 1. kola skupinovej fázy Ligy majstrov, v ktorom na seba narazia Newcastle United a FC Barcelona.
Newcastle United
Newcastle má za sebou rozpačitý vstup do sezóny Premier League. Z posledných štyroch duelov zaznamenal jedno víťazstvo, dve remízy a jednu prehru. Doma dokázal zdolať Wolverhampton tesne 1:0, zatiaľ čo na ihrisku Leedsu uhral bezgólovú remízu. Proti Liverpoolu predviedol ofenzívne odvážny výkon, no napokon prehral 2:3 V úvode sezóny remizoval aj na pôde Aston Villy 0:0. „Straky" sa spoliehajú najmä na pevný blok a rýchle prechody do útoku, pričom domáce prostredie St James’ Parku môže byť veľkou zbraňou proti Barcelone.
FC Barcelona
Barcelona vstupuje do Ligy majstrov vo veľmi dobrej forme. V La Lige nazbierala v posledných štyroch zápasoch tri víťazstvá a jednu remízu. Najväčšiu silu ukázala v poslednom kole, keď doma rozdrvila Valenciu 6:0. Predtým triumfovala aj na ihrisku Levante 3:2 a na Mallorce 3:0, kým bod stratila len pri remíze 1:1 proti Rayu Vallecano. Katalánci potvrdzujú ofenzívnu kvalitu, v ktorej sa presadzujú viacerí hráči vrátane Roberta Lewandowského a Raphinhu. Do zápasu však nezasiahne talentovaný Lamine Yamal, ktorý je mimo hry pre zranenie chrbta, čo mierne oslabuje ofenzívne možnosti tímu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.