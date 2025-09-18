ONLINE: Manchester City - SSC Neapol dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo, ligová fáza)

MANCHESTER. Futbalisti Manchestru City a SSC Neapol dnes hrajú zápas prvého kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
V drese hostí by mal nastúpiť slovenský reprezentant Stanislav Lobotka.
Futbal sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Manchester City - SSC Neapol (Liga majstrov, 1. kolo, štvrtok, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
18.09.2025 o 21:00
1. kolo
Manchester City
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Neapol
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 1. kola Ligy majstrov medzi mužstvami Manchester City FC a SSC Neapol.
Manchester City vstúpil do novej sezóny hladkým triumfom na pôde Wolverhamptonu, kde zverenci Pepa Guardiolu vyhrali 4:0. V druhom kole však na Etihad narazili na výborne pripravený Tottenham, ktorý im pripravil prvú nepríjemnosť. Nepresvedčivo vyznelo aj posledné ligové vystúpenie proti Brightonu, keď po góle Erlinga Haalanda síce City viedlo, no v závere inkasovalo a napokon odišlo bez bodov. V poslednom zápase si Citizens poradili s mestským rivalom, keď zvíťazili doma 3:0.
Neapol vstúpili do nového ročníka talianskej Serie A s troma víťazstvami. Ročník odštartovali víťazstvom 2:0 na pôde Sassuola 2:0, keď sa presadil McTominay a De Bruyne. Triumf s Cagliari následne prišiel v nadstavenom čase vďaka Anguissovi. V poslednom kole zdolal Neapol aj Fiorentinu 3:1. Pri všetkých troch zápasoch bol aj slovenský záložník Stanislav Lobotka. Zaujímavý bude taktiež návrat spomínaného Kevina De Bruyna, ktorý sa po letnom presune vráti späť na Etihad Stadium.
Posledný vzájomný zápas medzi oboma mužstvami sa odohral až v roku 2017, pričom sa celkovo stretli v rámci histórie len štyrikrát. Zatiaľ čo ich posledný dvojzápas skončil v prospech anglického tímu 4:2 a 2:1, v roku 2011 sa po remíze 1:1 tešil Neapol z víťazstva 2:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.