ONLINE: Sporting Lisabon - Kajrat Almaty dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo, ligová fáza)

LISABON. Futbalisti Sportingu Lisabon a Kajratu Almaty dnes hrajú zápas prvého kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
ONLINE PRENOS: Sporting Lisabon - FK Kajrat Almaty (Liga majstrov, 1. kolo, štvrtok, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
18.09.2025 o 21:00
1. kolo
Lisabon
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Almaty
FC Kajrat Almaty
Hostující klub absolvoval kvůli historicky prvnímu zápasu v hlavní fázi Ligy mistrů dlouhou cestu takřka od čínských hranic až do jihozápadního cípu kontinentální Evropy. V rámci pohárů to pro Kajrat zdaleka nebylo první cestování. Za sebou má čtyři dvojzápasy, ve kterých postupně vyřadil slovinskou Lublaň, finské Kuopio, slovenský Slovan Bratislava a nakonec skotský Celtic, jenž po dvou bezgólových remízách zdolal v penaltovém rozstřelu. V kazašské soutěži Almaty míří za obhajobou titulu. Po 22 kolech jsou na první příčce s náskokem dvou bodů na Astanu. Týmovou produktivitu vede teprve sedmnáctiletý klenot Dastan Satpajev, který devátou trefou v sezóně rozhodl o nedělní ligové výhře 1:0 nad Aktobe.
Sporting Lisabon
Velký adept na tříbodový zisk startuje v nejprestižnější evropské soutěži počtvrté za posledních šest sezón. Letos se Sporting kvalifikoval vítězstvím v portugalské nejvyšší soutěži, kde skončil na prvním místě o dva body před úhlavním rivalem z Benficy. V nové sezóně Ligy Portugal jsou svěřenci Ruie Borgese na druhém místě za Portem, se kterým utrpěli jedinou porážku. Tu se „lvům“ během uplynulého víkendu povedlo odčinit výhrou 2:1 nad Famalicãem. Roli nejproduktivnějšího hráče po švédském střelci Viktoru Gyökeresovi převzal Pedro Gonçalves, jenž má za pět kol bilanci 4+3.
