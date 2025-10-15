    Prekvapenie hneď na úvod. V pohári končí ďalší druholigista, dostal päťku (Slovnaft Cup)

    Zo zápasu FC Nitra.
    Zo zápasu FC Nitra. (Autor: Marián Dragúň)
    Ivan Mriška|15. okt 2025 o 19:24
    V stredu sa hrali dva zápasy.

    BRATISLAVA. Zápasmi štvrtého kola pokračoval 57. ročník Slovnaft Cupu.

    V prvý hrací deň tohto týždňa boli na programe dva zápasy. V oboch sa bolo na čo pozerať.

    Šok na úvod

    Veľké prekvapenie sa zrodilo hneď na úvod 4. kola, keď treťoligové Fiľakovo vyradilo druholigovú Sláviu TU Košice po šokujúcom výsledku 5:2.

    Domáci odohrali skvelý zápas, góly za nich dávali Sodiq Aremu, Kevin Oláh, Marko Fabian, Marko Püšpöky a Adam Hronček.

    Tretí tím tretej ligy Stred tak postúpil už do osemfinále, čo je jeho historický úspech v pohárovej súťaži.

    Za Košičanov sa presadili Nikolas Bajus a Hleb Rouda, no na prekvapivom vypadnutí nováčika druhej ligy už nič nezmenili.

    Rozhodol Róbert Pich

    V druhom zápase dňa sa stretli lídri svojich súťaží, štvrtoligová FC Nitra hostila treťoligové Námestovo.

    V 30. minúte bol vylúčený Vojtech Fukas, a tak hostia dohrávali desiati.

    Krátko pred prestávkou využil výhodu o jedného hráča Denis Pánsky, no hosťom sa v 68. minúte podarilo vyrovnať, keď sa presadil Matúš Snovák.

    V 83. minúte však zariadil cenný postup Nitry skúsený Róbert Pich - 2:1.

    Žreb osemfinále sa uskutoční v piatok 24. októbra o 11:00 h, v priamom prenose ho odvysiela Futbalnet.TV.

    Slovnaft Cup – 4. kolo

    Fiľakovo - Slávia TU Košice 5:2 (2:1)

    Góly: 8. Sodiq Aremu, 27. Oláh, 47. Fabian, 72. Püšpöky, 85. Hronček - 18. Bajus, 60. Rouda.

    AFC Nitra - Námestovo 2:1 (1:0)

    Góly: 45. Pánsky, 83. Pich - 68. Snovák.

    Slovnaft Cup - program 4. kola

    15.10. 14:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    FTC Fiľakovo
    FTC Fiľakovo
    5 - 2
    Slávia TU Košice
    Slávia TU Košice
    Štadión FTC Fiľakovo (Fiľakovo) | Fiľakovo
    15.10. 17:00
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    AFC Nitra
    AFC Nitra
    2 - 1
    MŠK Námestovo
    MŠK Námestovo
    FC Nitra (Nitra) | Nitra
    21.10. 14:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    MŠK Tesla Stropkov
    MŠK Tesla Stropkov
    vs.
    MFK Tatran Liptovský Mikuláš
    MFK Tatran Liptovský Mikuláš
    MŠK TESLA Stropkov (Stropkov) | Stropkov
    21.10. 14:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    Futbalový klub Humenné, s. r. o.
    Futbalový klub Humenné, s. r. o.
    vs.
    FK Železiarne Podbrezová
    FK Železiarne Podbrezová
    Futbalový štadión Humenné (Humenné) | Humenné
    21.10. 14:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    Stará Ľubovňa Redfox Football Club
    Stará Ľubovňa Redfox Football Club
    vs.
    FC TATRAN Prešov
    FC TATRAN Prešov
    Futbalový štadión Stará Ľubovňa (Stará Ľubovňa) | Stará Ľubovňa
    21.10. 16:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    MFK Dukla Banská Bystrica
    MFK Dukla Banská Bystrica
    vs.
    MŠK Púchov
    MŠK Púchov
    Štadión Štiavničky (Banská Bystrica) | Banská Bystrica
    22.10. 14:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    OFK Dynamo Malženice
    OFK Dynamo Malženice
    vs.
    AS Trenčín
    AS Trenčín
    Obecný futbalový štadión Malženice (Malženice) | Malženice
    22.10. 14:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    FC Slovan Galanta
    FC Slovan Galanta
    vs.
    KFC Komárno futbal
    KFC Komárno futbal
    FC Slovan Galanta (Galanta) | Galanta
    22.10. 14:45
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    MFK Zvolen
    MFK Zvolen
    vs.
    MFK Ružomberok
    MFK Ružomberok
    MFK Lokomotíva Zvolen (Zvolen) | Zvolen
    22.10. 15:00
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    FC ŠTK 1914 Šamorín
    FC ŠTK 1914 Šamorín
    vs.
    FC Spartak Trnava
    FC Spartak Trnava
    FC ŠTK 1914 Šamorín (Šamorín) | Šamorín
    22.10. 18:00
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
    FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
    vs.
    FC KOŠICE
    FC KOŠICE
    FC ViOn Zlaté Moravce (Zlaté Moravce) | Zlaté Moravce
    29.10. 13:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    Partizán Bardejov BŠK
    Partizán Bardejov BŠK
    vs.
    MFK Zemplín Michalovce
    MFK Zemplín Michalovce
    Partizán Bardejov (Bardejov) | Bardejov
    29.10. 16:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    MŠK Senec
    MŠK Senec
    vs.
    MŠK Žilina
    MŠK Žilina
    NTC Senec (Senec) | Senec
    05.11. 13:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    FC Petržalka
    FC Petržalka
    vs.
    FK DAC 1904 Dunajská Streda
    FK DAC 1904 Dunajská Streda
    FC Petržalka - UT (Bratislava - Petržalka) | Bratislava - Petržalka
    11.11. 13:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    FK Inter Bratislava
    FK Inter Bratislava
    vs.
    MFK Skalica
    MFK Skalica
    ŠK Slovan Bratislava - Pasienky - hlavné ihrisko (Bratislava - Nové Mesto) | Bratislava - Nové Mesto
    15.11. 16:00
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    OŠK Trenčianske Stankovce
    OŠK Trenčianske Stankovce
    vs.
    ŠK Slovan Bratislava futbal
    ŠK Slovan Bratislava futbal
    Mestský futbalový štadión na Sihoti Trenčín (Trenčín) | Trenčín
      Víťazná fotografia z kabíny FTC Fiľakovo po zápase so Sláviou TU Košice.
      Víťazná fotografia z kabíny FTC Fiľakovo po zápase so Sláviou TU Košice.
