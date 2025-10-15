Prekvapenie hneď na úvod. V pohári končí ďalší druholigista, dostal päťku (Slovnaft Cup)

BRATISLAVA. Zápasmi štvrtého kola pokračoval 57. ročník Slovnaft Cupu.
V prvý hrací deň tohto týždňa boli na programe dva zápasy. V oboch sa bolo na čo pozerať.
Šok na úvod
Veľké prekvapenie sa zrodilo hneď na úvod 4. kola, keď treťoligové Fiľakovo vyradilo druholigovú Sláviu TU Košice po šokujúcom výsledku 5:2.
Domáci odohrali skvelý zápas, góly za nich dávali Sodiq Aremu, Kevin Oláh, Marko Fabian, Marko Püšpöky a Adam Hronček.
Tretí tím tretej ligy Stred tak postúpil už do osemfinále, čo je jeho historický úspech v pohárovej súťaži.
Za Košičanov sa presadili Nikolas Bajus a Hleb Rouda, no na prekvapivom vypadnutí nováčika druhej ligy už nič nezmenili.
Rozhodol Róbert Pich
V druhom zápase dňa sa stretli lídri svojich súťaží, štvrtoligová FC Nitra hostila treťoligové Námestovo.
V 30. minúte bol vylúčený Vojtech Fukas, a tak hostia dohrávali desiati.
Krátko pred prestávkou využil výhodu o jedného hráča Denis Pánsky, no hosťom sa v 68. minúte podarilo vyrovnať, keď sa presadil Matúš Snovák.
V 83. minúte však zariadil cenný postup Nitry skúsený Róbert Pich - 2:1.
Žreb osemfinále sa uskutoční v piatok 24. októbra o 11:00 h, v priamom prenose ho odvysiela Futbalnet.TV.
Slovnaft Cup – 4. kolo
Fiľakovo - Slávia TU Košice 5:2 (2:1)
Góly: 8. Sodiq Aremu, 27. Oláh, 47. Fabian, 72. Püšpöky, 85. Hronček - 18. Bajus, 60. Rouda.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
AFC Nitra - Námestovo 2:1 (1:0)
Góly: 45. Pánsky, 83. Pich - 68. Snovák.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Slovnaft Cup - program 4. kola
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo