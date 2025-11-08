Lehota napriek oslabeniu obrala favorita o body, Zvolen znovu spasil Sylvestr

BRATISLAVA. Futbalisti Liptovského Mikuláša remizovali v dueli 16. kola MONACObet ligy na pôde OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 2:2.
V drese domácich sa dvakrát presadil kmeňový hráč Podbrezovej Lionel Abate a dvoma presnými zásahmi odpovedal Abdulhakim Daneji.
VIDEO: Dva góly Danejiho proti Lehote
Nováčik dohrával zápas v desiatich, červenú kartu videl ešte v 1. polčase stredopoliar Johnson Nsumoh.
Liptáci sú s 26 bodmi o skóre za tretím Pohroním. Petržalka cestovala do Považskej Bystrice, kde síce vyrovnala na 1:1, no v 90. minúte rozhodol o výhre Považanov Tobias Čongrády.
Zvolenu pomohol k trom bodom opäť Jakub Sylvestr. Jeho víťazný gól proti Starej Ľubovni na 2:1 bol preňho už 15. presný zásah v prebiehajúcej sezóne.
MONACObet liga - 16. kolo (sobota, 8. november):
OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2 (2:2)
Góly: 3. a 42. Abate - 14. a 27. Daneji
Rozhodcovia: Šinka - Jekkel, Vitko, ČK: 37. Nsumoh (Lehota pod Vtáčnikom), ŽK: Mráz, Laura, Holp (všetci Lipt. Mikuláš), 650 divákov.
- ONLINE: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 16. kolo)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
MŠK Považská Bystrica - FC Petržalka 2:1 (0:0)
Góly: 74. Václav, 90. Čongrády - 76. Cruce - Corcy
Rozhodcovia: Micheľ - Adamčo, Fodor, ŽK: Kubala - Appiah.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Stará Ľubovňa Redfox Football Club - MFK Zvolen 1:2 (1:1)
Góly: 17. Demjanovič - 15. Úradník, 71. Sylvestr (z 11m)
Rozhodcovia: Sidenko - Kardelis, Havira, ČK: 90. Rajčinec (po druhej ŽK), ŽK: Jaššo, Makrygiannis, Abonsso - Dvorský, Sylvestr, Filipiak, 400 divákov.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>