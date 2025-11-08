Lehota napriek oslabeniu obrala favorita o body, Zvolen znovu spasil Sylvestr

Sportnet, TASR|8. nov 2025 o 16:24
Nováčik dohrával v desiatich od 37. minúty.

BRATISLAVA. Futbalisti Liptovského Mikuláša remizovali v dueli 16. kola MONACObet ligy na pôde OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 2:2.

V drese domácich sa dvakrát presadil kmeňový hráč Podbrezovej Lionel Abate a dvoma presnými zásahmi odpovedal Abdulhakim Daneji.

VIDEO: Dva góly Danejiho proti Lehote

Facebook video

Nováčik dohrával zápas v desiatich, červenú kartu videl ešte v 1. polčase stredopoliar Johnson Nsumoh.

Liptáci sú s 26 bodmi o skóre za tretím Pohroním. Petržalka cestovala do Považskej Bystrice, kde síce vyrovnala na 1:1, no v 90. minúte rozhodol o výhre Považanov Tobias Čongrády.

Zvolenu pomohol k trom bodom opäť Jakub Sylvestr. Jeho víťazný gól proti Starej Ľubovni na 2:1 bol preňho už 15. presný zásah v prebiehajúcej sezóne.

MONACObet liga - 16. kolo (sobota, 8. november):

OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2 (2:2)

Góly: 3. a 42. Abate - 14. a 27. Daneji

Rozhodcovia: Šinka - Jekkel, Vitko, ČK: 37. Nsumoh (Lehota pod Vtáčnikom), ŽK: Mráz, Laura, Holp (všetci Lipt. Mikuláš), 650 divákov.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MŠK Považská Bystrica - FC Petržalka 2:1 (0:0)

Góly: 74. Václav, 90. Čongrády - 76. Cruce - Corcy

Rozhodcovia: Micheľ - Adamčo, Fodor, ŽK: Kubala - Appiah.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Stará Ľubovňa Redfox Football Club - MFK Zvolen 1:2 (1:1)

Góly: 17. Demjanovič - 15. Úradník, 71. Sylvestr (z 11m)

Rozhodcovia: Sidenko - Kardelis, Havira, ČK: 90. Rajčinec (po druhej ŽK), ŽK: Jaššo, Makrygiannis, Abonsso - Dvorský, Sylvestr, Filipiak, 400 divákov.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
15
12
3
0
34:10
39
V
V
V
V
R
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
16
8
5
3
37:26
29
V
R
P
V
P
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
16
7
5
4
31:18
26
R
R
V
V
V
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
16
7
5
4
31:27
26
R
V
R
P
R
5
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
16
7
4
5
25:21
25
V
P
V
P
V
6
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
16
6
4
6
18:20
22
P
P
V
R
V
7
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
16
6
4
6
20:24
22
V
P
P
V
V
8
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
16
6
3
7
23:21
21
P
P
V
P
P
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
15
6
3
6
25:24
21
V
V
V
P
P
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
16
6
3
7
24:25
21
R
V
P
V
P
11
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
5
2
8
21:29
17
V
P
P
P
R
12
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
16
4
4
8
22:23
16
P
P
V
P
R
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
4
4
7
17:30
16
R
P
P
P
V
14
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
16
4
4
8
23:31
16
R
R
P
R
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
15
3
5
7
21:31
14
P
P
V
P
R
16
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
15
3
4
8
18:30
13
V
R
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

