ONLINE: MŠK Považská Bystrica - FC Petržalka dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 16. kolo)

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Futbalisti MŠK Považská Bystrica a FC Petržalka dnes hrajú zápas 16. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: MŠK Považská Bystrica - FC Petržalka (II. liga, MONACObet liga, 16. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
08.11.2025 o 13:00
16. kolo
Považská Bystrica
0:0
(0:0)
31' minúta
Prebiehajúci
Petržalka
Prehľad
Rozhodca: Micheľ – Adamčo, Fodor.
Prenos
31
Píska sa nedovolený zákrok na domáceho hráča, Považská Bystrica tak dostane možnosť sa dostať o niečo bližšie pred súperovu bránu.
31
Hrať už môže brankár Teplan, ktorý vykopáva loptu na súperovu polovicu.
30
Pri lopte už domáci futbalisti, ktorí sa môžu chystať na založenie ďalšej útočnej akcie.
28
Sledovať budeme rohový kop Považskej Bystrice.
27
Pokračuje aktivita hostí, teraz už ale dopredu môžu smerovať domáci futbalisti.
25
Dopredu sa snažil vyraziť Kubala, ktorý ale neprešiel s loptou popri ľavej čiare. Hrať tak môže Petržalka.
21
Bystričania zahrávali štandardnú situáciu, akcia sa však končí zákrokom Halousku.
20
Lopta pre hosťujúce mužstvo, ktoré zakladá útočnú akciu od vlastnej defenzívy.
19
Domáci si teraz pýtali pokutový kop po nedovolenom zákroku, nakoniec ale lopta pre Petržalku.
17
Nasledovať bude rohový kop pre Považskú Bystricu, ktorá ho bude zahrávať z ľavej strany.
15
Lopty sa už zmocnili domáci futbalisti, ktorí sa budú prezentovať centrovanou loptou pred pokutové územie.
14
V útočnej aktivite sledujeme futbalistov Petržalky, ktorý sa snažia otvoriť skóre zápasu.
13
Rohový kop pre Petržalku.
12
Lopta doputovala až k brankárovi Halouskovi, ktorý stojí na začiatku hosťujúcej rozohrávky.
10
Teplan bude zahrávať odkop od vlastnej brány.
9
Lopta pre domácich futbalistov, ktorí sa snažia okamžite vyraziť do útoku.
8
Hosťom sa ponúka štandardná situácia z ľavej strany. Budeme tak zrejme svedkami centrovanej lopty do pokutového územia.
7
Dopredu sa snažia vyraziť futbalisti Petržalky, ktorá zatiaľ kontroluje hru.
5
Končí sa ofenzívna snaha domáceho tímu, keď Kubala nedokázal spracovať loptu.
4
Pri lopte už hostia, ktorí sa snažia kombinovať a presunúť sa na útočnú polovicu.
2
Nasleduje odkop od brány Považskej Bystrice.
1
Domáci si okamžite vybojovali rohový kop, ktorý sa rozhodli zahrávať na krátko.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
MŠK Považská Bystrica: Teplan – Matejčík, Kucharčík, Čurik, Václav, Potoma, Sloboda (C), Boris, Božik, Tancík, Kubala
Náhradníci: Cisár, Vavrík, Čongrády, Baštek, Mišík, Liszka, Zemko, Čelko, Baštek
Tréner: František Šturma
FC Petržalka: Halouska – Borquaye, Kubka, Bačinský, Deligiannis, Appiah, Bajtoš, Slouk, Sliacky (C), Gašparovič, Konan
Náhradníci: Petrúfka, Anh, Obiora, Ďurdík, Sagan, Corcy, Ševce, Kapur
Tréner: Rastislav Urgela
Rozhodca: Micheľ – Adamčo, Fodor.
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 16. kola MONACObet ligy medzi mužstvami MŠK Považská Bystrica a FC Petržalka.
Považská Bystrica sa nachádza na 10. mieste v ligovej tabuľke so ziskom 19 bodov, streliť však dokázala iba 18 gólov. Ide o druhý najmenší počet. Po troch víťazstvách v rade si v posledných dvoch vystúpeniach neporadila so svojim súperom, keď podľahla Pohroniu 0:4 a Púchovu 0:1.
Petržalka aktuálne okupuje 7. miesto, keď má na konte 21 bodov a skóre 22:19. Môže sa tak naopak pochváliť slušnou defenzívou. V poslednej dobe sa však výrazne trápi, keď za posledných sedem duelov uspela iba v jedinom prípade.
Posledné vzájomné zápasy na pôde Bystrice:
Považská Bystrica 3-1 Petržalka (2024)
Považská Bystrica 2-1 Petržalka (2024)
Považská Bystrica 1-1 Petržalka (2023)
Považská Bystrica 1-3 Petržalka (2020)
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
15
12
3
0
34:10
39
V
V
V
V
R
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
16
8
5
3
37:26
29
V
R
P
V
P
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
16
7
5
4
31:18
26
R
R
V
V
V
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
15
7
4
4
29:25
25
V
R
P
R
V
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
15
6
4
5
23:20
22
P
V
P
V
P
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
16
6
4
6
18:20
22
P
P
V
R
V
7
FC PetržalkaFC Petržalka
15
6
3
6
22:19
21
P
V
P
P
P
8
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
15
6
3
6
25:24
21
V
V
V
P
P
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
16
6
3
7
24:25
21
R
V
P
V
P
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
15
5
4
6
18:23
19
P
P
V
V
V
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
5
2
8
21:29
17
V
P
P
P
R
12
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
15
4
4
7
21:21
16
P
V
P
R
P
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
4
4
7
17:30
16
R
P
P
P
V
14
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
15
4
3
8
21:29
15
R
P
R
V
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
15
3
5
7
21:31
14
P
P
V
P
R
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
15
3
4
8
18:30
13
V
R
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body