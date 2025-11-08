ONLINE: Stará Ľubovňa Redfox Football Club - MFK Zvolen dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 16. kolo)

STARÁ ĽUBOVŇA. Futbalisti Stará Ľubovňa Redfox Football Club a MFK Zvolen dnes hrajú zápas 16. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Stará Ľubovňa Redfox Football Club - MFK Zvolen (II. liga, MONACObet liga, 16. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
08.11.2025 o 13:00
16. kolo
Stará Ľubovňa
1:1
(1:1)
34' minúta
Prebiehajúci
MFK Zvolen
Prehľad
Góly: 17. Demjanovič – 15. Úradník. Rozhodca: Sidenko – Kardelis, Havira.
Prenos
34
Zvolen odkopáva na polovicu Starej Ľubovne.
33
Nedovolený zákrok na Köröša.
32
Kolesár s nepresným pasom na Kousala.
30
Redfox sa dostáva na útočnú polovicu.
28
Hra nám bude pokračovať rohovým kopom Starej Ľubovne po ošetrení Makrygiannisa, ktorý zostáva ležať na hracej ploche.
27
Demjanovičov center zblokovaný obranou Zvolena na rohový kop.
26
Domáci po nepresnej prihrávke prichádzajú o loptu a púšťajú tak hostí na vlastnú polovicu.
24
Hostia s ďalším zakončením. Z voleja to skúšal Köröš, ktorému napokon zakončenie veľmi nesadlo.
24
Zvolenčania si prihrávajú na vlastnej polovici.
23
Redfox aj naďalej s loptou v moci.
21
Capko hľadal v šestnástke Kolesára, ktorý si dokázal spracovať loptu a snažil sa loptu zatočiť na zadnú žrď. Jeho pokus bol, ale nepresný.
21
Ľubovňa zavrela Zvolen na ich vlastnej polovici.
20
Kocka daruje loptu domácim po nepresnej rozohrávke.
19
Veľmi nevydarený center Zvolena do šestnástky.
18
Redfox kombinuje na vlastnej polovici.
17
Tím Ľubovňa práve strelil gól!
Je vyrovnané! Domácim sa hneď z prvej akcie po inkasovaní darí vyrovnať skóre! Skvelú strelu spoza šestnástky vyslal MIKULÁŠ DEMJANOVIČ a nedal hosťujúcemu brankárovi žiadnu šancu.
Je vyrovnané! Domácim sa hneď z prvej akcie po inkasovaní darí vyrovnať skóre! Skvelú strelu spoza šestnástky vyslal MIKULÁŠ DEMJANOVIČ a nedal hosťujúcemu brankárovi žiadnu šancu.
15
MFK Zvolen dáva gól!
Po výbornom zákroku Urbana po strele Sylvestra, predsa len domáci inkasujú. Len pár sekúnd po spomínanej akcii sa k lopte dostal VIKTOR ÚRADNÍK, ktorému sa podarilo uniknúť domácej obrane a otvára skóre. 1:0 pre Zvolen!
Po výbornom zákroku Urbana po strele Sylvestra, predsa len domáci inkasujú. Len pár sekúnd po spomínanej akcii sa k lopte dostal VIKTOR ÚRADNÍK, ktorému sa podarilo uniknúť domácej obrane a otvára skóre. 1:0 pre Zvolen!
14
Obrovská šanca Zvolena. Sám na Urbana sa rútil Sylvestr, ktorému gól skvelým zákrokom ukradol Urban.
14
Šuvalija s prienikom po ľavej strane, loptu posunul na Sylvestra, ktorý ešte hľadal lepšie postaveného Úradníka. Tomu, ale lopta ušla.
13
Stará Ľubovňa je aj naďalej aktívnejšia. Momentálne si jej hráči prihrávajú na útočnej polovici.
12
Kocka s dlhým nákopom na polovicu Starej Ľubovne.
11
Ľubovňa s nedovoleným zákrokom na Sylvestra.
10
Domáci stále pri lopte.
9
Redfoxu sa podarilo usadiť na polovici Zvolena.
8
Petrákov center a následne zakončenie jeho spoluhráčov skončilo v náručí Urbana.
7
Makrygiannis s faulom na Sylvestra. Zvolen bude zahrávať štandardku.
7
Capkova strela končí vedľa brány Kocku.
6
Domáci s centrom na Kousala, ktorý jeden z hosťujúcich obrancov odvracia na rohový kop.
5
Stará Ľubovňa kombinuje na útočnej polovici.
4
Ofsajd Zvolena.
3
Prvé zakončenie domácich. Center Demjanoviča skončil na hlave Kousala, ktorého hlavička mierila tesne nad.
2
Domáci s prechodom na útočnú polovicu.
1
Akcia Zvolena prerušená útočným faulom na domáceho kapitána.
1
O úvodný výkop zápasu sa postarali hráči Starej Ľubovne.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Stará Ľubovňa Redfox FC: Urban – Matta, Jaššo, Capko, Kušnír, Kolesár, Kousal, Makrygiannis, Kramár, Gduľa, Demjanovič
Náhradníci: Hamrák – Kalemi, Krawczyk, Abonsso, Papakonstantinou, Kaleta, Oľšavský
Tréner: Róbert Lukáč
MFK Zvolen: Kocka – Gaško, Tóth, Dvorský, Nosko, Köröš, Úradník, Sylvestr, Petrák, Starší, Šuvalija
Náhradníci: Mráz – Filipiak, Jendrek, Petrović, Blihár, Onuoha, Patrnčiak, Snitka, Rajčinec
Tréner: Dušan Tóth
Rozhodca: Sidenko – Kardelis, Havira.
Stará Ľubovňa Redfox FC: Urban – Matta, Jaššo, Capko, Kušnír, Kolesár, Kousal, Makrygiannis, Kramár, Gduľa, Demjanovič
Náhradníci: Hamrák – Kalemi, Krawczyk, Abonsso, Papakonstantinou, Kaleta, Oľšavský
Tréner: Róbert Lukáč
MFK Zvolen: Kocka – Gaško, Tóth, Dvorský, Nosko, Köröš, Úradník, Sylvestr, Petrák, Starší, Šuvalija
Náhradníci: Mráz – Filipiak, Jendrek, Petrović, Blihár, Onuoha, Patrnčiak, Snitka, Rajčinec
Tréner: Dušan Tóth
Rozhodca: Sidenko – Kardelis, Havira.
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 16. kola MONACObet ligy medzi Starou Ľubovňou Redfox FC a MFK Zvolen.
Stará Ľubovňa je po 15. kolách na 12. mieste so ziskom 16 bodov. Z 15 odohraných zápasov má na konte 4 výhry, 4 remízy a 7 prehier. Naposledy prehrala v Malženiciach 1:2.
Zvolen je na 5. mieste so ziskom 22 bodov. Z 15 odohraných zápasov má na konte 6 výhier, 4 remízy a 5 prehier. V kádri má najlepšieho strelca súťaže – Jakuba Sylvestra, ktorý má na konte 14 gólov. Naposledy doma prehral so Šamorínom 1:3.
Tieto tímy sa naposledy stretli v závere júla tohto roka. Vtedy zápas vo Zvolene skončil remízou 2:2.
Stará Ľubovňa je po 15. kolách na 12. mieste so ziskom 16 bodov. Z 15 odohraných zápasov má na konte 4 výhry, 4 remízy a 7 prehier. Naposledy prehrala v Malženiciach 1:2.
Zvolen je na 5. mieste so ziskom 22 bodov. Z 15 odohraných zápasov má na konte 6 výhier, 4 remízy a 5 prehier. V kádri má najlepšieho strelca súťaže – Jakuba Sylvestra, ktorý má na konte 14 gólov. Naposledy doma prehral so Šamorínom 1:3.
Tieto tímy sa naposledy stretli v závere júla tohto roka. Vtedy zápas vo Zvolene skončil remízou 2:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
15
12
3
0
34:10
39
V
V
V
V
R
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
16
8
5
3
37:26
29
V
R
P
V
P
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
16
7
5
4
31:18
26
R
R
V
V
V
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
15
7
4
4
29:25
25
V
R
P
R
V
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
15
6
4
5
23:20
22
P
V
P
V
P
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
16
6
4
6
18:20
22
P
P
V
R
V
7
FC PetržalkaFC Petržalka
15
6
3
6
22:19
21
P
V
P
P
P
8
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
15
6
3
6
25:24
21
V
V
V
P
P
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
16
6
3
7
24:25
21
R
V
P
V
P
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
15
5
4
6
18:23
19
P
P
V
V
V
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
5
2
8
21:29
17
V
P
P
P
R
12
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
15
4
4
7
21:21
16
P
V
P
R
P
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
4
4
7
17:30
16
R
P
P
P
V
14
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
15
4
3
8
21:29
15
R
P
R
V
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
15
3
5
7
21:31
14
P
P
V
P
R
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
15
3
4
8
18:30
13
V
R
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body