ONLINE: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 16. kolo)

OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MFK Tatran Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 16. kola II. ligy.
OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MFK Tatran Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 16. kola II. ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|8. nov 2025 o 10:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 16. kola MONACObet ligy: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MFK Tatran Liptovský Mikuláš.

LEHOTA POD VTÁČNIKOM. Futbalisti OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom a MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 12. kola MONACObet ligy (II. liga).

Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MFK Tatran Liptovský Mikuláš (II. liga, MONACObet liga, 16. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)

MONACObet liga  2025/2026
08.11.2025 o 13:00
16. kolo
Lehota pod Vtáčnikom
1:2
(1:2)
32' minúta
Prebiehajúci
L. Mikuláš
Prehľad
Góly: 4. Abate – 13. Ahmad, 26. Ahmad. ŽK: 2. Holp (LMI). Rozhodca: Šinka – Jekkel, Vitko.
Prenos
32
Rohový kop pre Liptovský Mikuláš.
31
importantOršula teraz zachránil svoje mužstvo od inkasovania, keď zneškodnil na bránkovej čiare strelu od hostí!
29
Baník si napokon dokázal vybojovať ďalší rohový kop v dnešnom stretnutí.
29
Hrať už môžu domáci futbalisti, ktorí sa nasťahovali v kompletnom zložení na súperovu polovicu.
26
goalLiptovský Mikuláš dal gól!
Gól strelil AHMAD.
25
importantAbate si nabehol pred pokutové územie v dobrej príležitosti, jeho zakončenie ale dokázal vynikajúco zneškodniť nohami Slančík!
22
Končí sa snaha Lehoty pod Vtáčnikom, Slančík sa pripravuje na odkop od brány.
21
Sledovať budeme rohový kop domáceho mužstva.
20
Zaútočiť sa snažia už aj domáci futbalisti, ktorí hrajú s loptou pred pokutovým územím.
19
Sledujeme aktívnu snahu hostí, ktorí sa snažia dokonať obrat. Zatiaľ sa im to však nedarí.
16
Pri lopte hosťujúci futbalisti, ktorí budú vhadzovať pred súperovým pokutovým územím.
13
goalLiptovský Mikuláš dal gól!
Gól strelil AHMAD.
12
importantStrelecké zakončenie hostí z pravej strany pokutového územia smeruje tesne vedľa ľavej tyčky domácej brány!
11
Nasledovať bude odkop od brány Slančíka.
10
Liptovský Mikuláš drží naďalej loptu, pričom sa snaží presunúť hru na pravú stranu.
8
Tatran sa snaží reagovať na nepriaznivý vývoj stretnutia, keď je nasťahovaný pred súperovým pokutovým územím.
7
importantObrovská šanca Lehoty, keď sa z ľavej strany snažil presadiť jeden z domácich hráčov. Jeho podkopnutý pokus ale letí len na brvno!
5
Prichádza rohový kop aj na opačnej strane, zahrávať ho tak bude Liptovský Mikuláš.
5
Hosťom sa ponúka príležitosť štandardnej situácie z dobrej pozície.
4
goalBaník Lehota pod Vtáčnikom dáva gól!
Gól strelil ABATE.
3
Sledovať budeme prvý rohový kop v zápase, zahrávať ho budú domáci futbalisti.
2
yellowCardŽltá karta pre tím MFK Tatran Liptovský Mikuláš (Holp).
1
Pri lopte už domáci futbalisti, ktorý musia hrať na svojej obrannej polovici.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:

OFK Baník Lehota p. Vtáčnikom: Znamenák – Pavelka, Egbe, Oršula, Stareček, Benko, Sibanda (C), Nsumoh, Šmatlák, Tatar, Abate
Náhradníci: Kováč, Matúš, Štrbák, Kucman, Stovička, Dojčinovič, Zimáni, Bočkay, Pipíška
Tréner: Rastislav Vincúr

MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Slančík – Mráz, Laura, Bartoš (C), Marek, Staš, Ahmad, Bučko, Holp, Gladiš, Gerát
Náhradníci: Perehanets, Franko, Slaninka, Mičuda, Macejko, Okonji, Laktionov, Kuchárik, Mojčák
Tréner: Marek Petruš

Rozhodca: Šinka – Jekkel, Vitko.
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 16. kola MONACObet ligy medzi mužstvami OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom a MFK Tatran Liptovský Mikuláš.

Lehota pod Vtáčnikom sa ako nováčik v druhej najvyššej slovenskej súťaži najskôr trápil, následne však dokázala zbierať body. Aktuálne to však stačí len na 14. miesto so ziskom 15 bodov a skóre 21:29. Z posledných piatich zápasoch pritom odišla iba v jedinom prípade bez bodu.

Liptovský Mikuláš sa aktuálne nachádza na 4. mieste, keď má na konte 25 bodov so skóre 29:25. Ide tak o štvrté najlepšie skórujúce mužstvo v lige. Z posledných piatich duelov sa Tatranu podarilo uspieť len v dvoch z nich, teda proti Šamorínu 2:1 a naposledy s Petržalkou 4:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:00.

Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
15
12
3
0
34:10
39
V
V
V
V
R
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
16
8
5
3
37:26
29
V
R
P
V
P
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
16
7
5
4
31:18
26
R
R
V
V
V
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
15
7
4
4
29:25
25
V
R
P
R
V
5
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
15
6
4
5
23:20
22
P
V
P
V
P
6
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
16
6
4
6
18:20
22
P
P
V
R
V
7
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
15
6
3
6
22:19
21
P
V
P
P
P
8
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
15
6
3
6
25:24
21
V
V
V
P
P
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
16
6
3
7
24:25
21
R
V
P
V
P
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
15
5
4
6
18:23
19
P
P
V
V
V
11
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
5
2
8
21:29
17
V
P
P
P
R
12
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
15
4
4
7
21:21
16
P
V
P
R
P
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
4
4
7
17:30
16
R
P
P
P
V
14
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
15
4
3
8
21:29
15
R
P
R
V
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
15
3
5
7
21:31
14
P
P
V
P
R
16
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
15
3
4
8
18:30
13
V
R
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    FK Železiarne Podbrezová - MFK Skalica: ONLINE prenos zo zápasu 14. kola Niké ligy.online
    FK Železiarne Podbrezová - MFK Skalica: ONLINE prenos zo zápasu 14. kola Niké ligy.online
    ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - MFK Skalica dnes, Niké liga LIVE (14. kolo)
    dnes 12:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»ONLINE: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 16. kolo)