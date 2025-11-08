ONLINE: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 16. kolo)

LEHOTA POD VTÁČNIKOM. Futbalisti OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom a MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 12. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MFK Tatran Liptovský Mikuláš (II. liga, MONACObet liga, 16. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
08.11.2025 o 13:00
16. kolo
Lehota pod Vtáčnikom
1:2
(1:2)
32' minúta
Prebiehajúci
L. Mikuláš
Prehľad
Góly: 4. Abate – 13. Ahmad, 26. Ahmad. ŽK: 2. Holp (LMI). Rozhodca: Šinka – Jekkel, Vitko.
Prenos
32
Rohový kop pre Liptovský Mikuláš.
31
Oršula teraz zachránil svoje mužstvo od inkasovania, keď zneškodnil na bránkovej čiare strelu od hostí!
29
Baník si napokon dokázal vybojovať ďalší rohový kop v dnešnom stretnutí.
29
Hrať už môžu domáci futbalisti, ktorí sa nasťahovali v kompletnom zložení na súperovu polovicu.
26
Liptovský Mikuláš dal gól!
Gól strelil AHMAD.
Gól strelil AHMAD.
25
Abate si nabehol pred pokutové územie v dobrej príležitosti, jeho zakončenie ale dokázal vynikajúco zneškodniť nohami Slančík!
22
Končí sa snaha Lehoty pod Vtáčnikom, Slančík sa pripravuje na odkop od brány.
21
Sledovať budeme rohový kop domáceho mužstva.
20
Zaútočiť sa snažia už aj domáci futbalisti, ktorí hrajú s loptou pred pokutovým územím.
19
Sledujeme aktívnu snahu hostí, ktorí sa snažia dokonať obrat. Zatiaľ sa im to však nedarí.
16
Pri lopte hosťujúci futbalisti, ktorí budú vhadzovať pred súperovým pokutovým územím.
13
Liptovský Mikuláš dal gól!
Gól strelil AHMAD.
Gól strelil AHMAD.
12
Strelecké zakončenie hostí z pravej strany pokutového územia smeruje tesne vedľa ľavej tyčky domácej brány!
11
Nasledovať bude odkop od brány Slančíka.
10
Liptovský Mikuláš drží naďalej loptu, pričom sa snaží presunúť hru na pravú stranu.
8
Tatran sa snaží reagovať na nepriaznivý vývoj stretnutia, keď je nasťahovaný pred súperovým pokutovým územím.
7
Obrovská šanca Lehoty, keď sa z ľavej strany snažil presadiť jeden z domácich hráčov. Jeho podkopnutý pokus ale letí len na brvno!
5
Prichádza rohový kop aj na opačnej strane, zahrávať ho tak bude Liptovský Mikuláš.
5
Hosťom sa ponúka príležitosť štandardnej situácie z dobrej pozície.
4
Baník Lehota pod Vtáčnikom dáva gól!
Gól strelil ABATE.
Gól strelil ABATE.
3
Sledovať budeme prvý rohový kop v zápase, zahrávať ho budú domáci futbalisti.
2
Žltá karta pre tím MFK Tatran Liptovský Mikuláš (Holp).
1
Pri lopte už domáci futbalisti, ktorý musia hrať na svojej obrannej polovici.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
OFK Baník Lehota p. Vtáčnikom: Znamenák – Pavelka, Egbe, Oršula, Stareček, Benko, Sibanda (C), Nsumoh, Šmatlák, Tatar, Abate
Náhradníci: Kováč, Matúš, Štrbák, Kucman, Stovička, Dojčinovič, Zimáni, Bočkay, Pipíška
Tréner: Rastislav Vincúr
MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Slančík – Mráz, Laura, Bartoš (C), Marek, Staš, Ahmad, Bučko, Holp, Gladiš, Gerát
Náhradníci: Perehanets, Franko, Slaninka, Mičuda, Macejko, Okonji, Laktionov, Kuchárik, Mojčák
Tréner: Marek Petruš
Rozhodca: Šinka – Jekkel, Vitko.
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 16. kola MONACObet ligy medzi mužstvami OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom a MFK Tatran Liptovský Mikuláš.
Lehota pod Vtáčnikom sa ako nováčik v druhej najvyššej slovenskej súťaži najskôr trápil, následne však dokázala zbierať body. Aktuálne to však stačí len na 14. miesto so ziskom 15 bodov a skóre 21:29. Z posledných piatich zápasoch pritom odišla iba v jedinom prípade bez bodu.
Liptovský Mikuláš sa aktuálne nachádza na 4. mieste, keď má na konte 25 bodov so skóre 29:25. Ide tak o štvrté najlepšie skórujúce mužstvo v lige. Z posledných piatich duelov sa Tatranu podarilo uspieť len v dvoch z nich, teda proti Šamorínu 2:1 a naposledy s Petržalkou 4:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
15
12
3
0
34:10
39
V
V
V
V
R
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
16
8
5
3
37:26
29
V
R
P
V
P
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
16
7
5
4
31:18
26
R
R
V
V
V
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
15
7
4
4
29:25
25
V
R
P
R
V
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
15
6
4
5
23:20
22
P
V
P
V
P
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
16
6
4
6
18:20
22
P
P
V
R
V
7
FC PetržalkaFC Petržalka
15
6
3
6
22:19
21
P
V
P
P
P
8
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
15
6
3
6
25:24
21
V
V
V
P
P
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
16
6
3
7
24:25
21
R
V
P
V
P
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
15
5
4
6
18:23
19
P
P
V
V
V
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
5
2
8
21:29
17
V
P
P
P
R
12
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
15
4
4
7
21:21
16
P
V
P
R
P
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
4
4
7
17:30
16
R
P
P
P
V
14
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
15
4
3
8
21:29
15
R
P
R
V
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
15
3
5
7
21:31
14
P
P
V
P
R
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
15
3
4
8
18:30
13
V
R
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body