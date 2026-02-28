    Líder z Banskej Bystrice prvýkrát zaváhal. Púchov dvakrát neudržal vedenie na pôde súpera

    Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš.
    Sportnet, TASR|28. feb 2026 o 15:56
    Dosiahol prvú prehru v tejto sezóne.

    Futbalistom MFK Dukla Banská Bystrica sa nevydaril vstup do jarnej časti MONACObet ligy a pripísali si prvú ligovú prehru v sezóne.

    Jednoznačný líder druhej najvyššej súťaže prehral v sobotu na ihrisku Liptovského Mikuláša 1:3. Hostia však majú na čele naďalej pohodlný náskok, Liptáci sa posunuli na 2. miesto a strácajú aktuálne 15 bodov.

    Domáci viedli po polčase zásluhou Mateja Franka a prakticky hneď po zmene strán rozhodca vylúčil hosťujúceho Taija Ušijamu.

    Dukla síce dokázala vyrovnať, no po góloch Samuela Gladiša a kapitána Richarda Bartoša odchádzala v lige prvýkrát naprázdno. Aktuálne tretie Zlaté Moravce tak dostali možnosť v nedeľu skresať náskok Banskej Bystrice.

    Inter Bratislava vyhral v ďalšom sobotnom dueli na pôde Považskej Bystrice 2:0. Šamorín remizoval so Starou Ľubovňou 1:1 a body si podelili aj Zvolen s Púchovom po výsledku 2:2.

    MONACObet liga - 18. kolo (sobota, 28. február):

    Liptovský Mikuláš - Banská Bystrica 3:1 (1:0)

    Góly: 5. Franko, 65. Gladiš, 76. Bartoš - 61. Richtárech.

    Rozhodcovia: Bláha - Hancko, Roszbeck, ČK: 46. Ušijama (B. Bystrica), ŽK: Holp, Gerát, Kuchárik, Majerčík - Hanes, Alves, Richtárech, Migaľa, 859 divákov

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Považská Bystrica - Inter Bratislava 0:2 (0:0)

    Góly: 81. Mihálek, 90. Betík.

    Rozhodcovia: Bočková - Poruban, Tokoš, ŽK: Chaban, Mišík, Sloboda - Mihálek, Diop, Konios, 830 divákov

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Šamorín - Stará Ľubovňa 1:1 (0:0)

    Góly: 89. Kiza - 75. Capko.

    Rozhodcovia: Šinka - Šandrik, Uram, ŽK: Matallana, Varga - Capko, Mašlej, Kousal, Kaleta, 360 divákov

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Zvolen - Púchov 2:2 (0:1)

    Góly: 50. Starší, 76. Nosko - 15. Goljan, 69. Levai.

    Rozhodcovia: Vrábeľ - Capik, Poracký, ČK: 62. Kapuš (Púchov) po druhej žltej karte, ŽK: Filipiak, Daniel, Šuvalija - Leitner, Mušák, 635 divákov

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Tabuľka MONACObet ligy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
    18
    14
    3
    1
    40:14
    45
    P
    V
    V
    V
    V
    2
    MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
    18
    8
    6
    4
    36:30
    30
    V
    R
    R
    V
    R
    3
    FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
    17
    8
    5
    4
    38:30
    29
    P
    V
    R
    P
    V
    4
    MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
    18
    7
    6
    5
    29:25
    27
    R
    R
    V
    P
    V
    5
    FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
    17
    7
    6
    4
    33:20
    27
    R
    R
    R
    V
    V
    6
    FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
    18
    7
    5
    6
    22:22
    26
    V
    R
    P
    P
    V
    7
    FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
    17
    7
    3
    7
    24:21
    24
    V
    P
    P
    V
    P
    8
    MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
    17
    7
    2
    8
    27:33
    23
    V
    V
    V
    P
    P
    9
    MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
    18
    6
    4
    8
    21:28
    22
    P
    P
    V
    P
    P
    10
    FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
    18
    6
    4
    8
    31:32
    22
    R
    P
    P
    V
    V
    11
    OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
    17
    6
    3
    8
    26:29
    21
    P
    R
    V
    P
    V
    12
    OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
    17
    5
    4
    8
    25:32
    19
    V
    R
    R
    P
    R
    13
    MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
    18
    4
    6
    8
    25:35
    18
    R
    V
    R
    V
    R
    14
    Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
    18
    4
    5
    9
    23:25
    17
    R
    P
    P
    P
    V
    15
    Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
    17
    4
    5
    8
    23:33
    17
    V
    P
    P
    P
    V
    16
    ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
    17
    4
    5
    8
    18:32
    17
    P
    R
    R
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

