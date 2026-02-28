Líder z Banskej Bystrice prvýkrát zaváhal. Púchov dvakrát neudržal vedenie na pôde súpera

Futbalistom MFK Dukla Banská Bystrica sa nevydaril vstup do jarnej časti MONACObet ligy a pripísali si prvú ligovú prehru v sezóne.
Jednoznačný líder druhej najvyššej súťaže prehral v sobotu na ihrisku Liptovského Mikuláša 1:3. Hostia však majú na čele naďalej pohodlný náskok, Liptáci sa posunuli na 2. miesto a strácajú aktuálne 15 bodov.
Domáci viedli po polčase zásluhou Mateja Franka a prakticky hneď po zmene strán rozhodca vylúčil hosťujúceho Taija Ušijamu.
Dukla síce dokázala vyrovnať, no po góloch Samuela Gladiša a kapitána Richarda Bartoša odchádzala v lige prvýkrát naprázdno. Aktuálne tretie Zlaté Moravce tak dostali možnosť v nedeľu skresať náskok Banskej Bystrice.
Inter Bratislava vyhral v ďalšom sobotnom dueli na pôde Považskej Bystrice 2:0. Šamorín remizoval so Starou Ľubovňou 1:1 a body si podelili aj Zvolen s Púchovom po výsledku 2:2.
MONACObet liga - 18. kolo (sobota, 28. február):
Liptovský Mikuláš - Banská Bystrica 3:1 (1:0)
Góly: 5. Franko, 65. Gladiš, 76. Bartoš - 61. Richtárech.
Rozhodcovia: Bláha - Hancko, Roszbeck, ČK: 46. Ušijama (B. Bystrica), ŽK: Holp, Gerát, Kuchárik, Majerčík - Hanes, Alves, Richtárech, Migaľa, 859 divákov
Považská Bystrica - Inter Bratislava 0:2 (0:0)
Góly: 81. Mihálek, 90. Betík.
Rozhodcovia: Bočková - Poruban, Tokoš, ŽK: Chaban, Mišík, Sloboda - Mihálek, Diop, Konios, 830 divákov
Šamorín - Stará Ľubovňa 1:1 (0:0)
Góly: 89. Kiza - 75. Capko.
Rozhodcovia: Šinka - Šandrik, Uram, ŽK: Matallana, Varga - Capko, Mašlej, Kousal, Kaleta, 360 divákov
Zvolen - Púchov 2:2 (0:1)
Góly: 50. Starší, 76. Nosko - 15. Goljan, 69. Levai.
Rozhodcovia: Vrábeľ - Capik, Poracký, ČK: 62. Kapuš (Púchov) po druhej žltej karte, ŽK: Filipiak, Daniel, Šuvalija - Leitner, Mušák, 635 divákov
