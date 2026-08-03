VIDEO: Kuriózna situácia v zápase Interu. Vylúčeného gólmana vystriedal v bráne kapitán

Juraj Piroska.
Juraj Piroska. (Autor: Inter Bratislava - facebook)
Sportnet, TASR|3. aug 2026 o 19:05
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Futbalisti Interu napokon nezískali ani bod.

MONACObet liga - 2. kolo

FK Inter Bratislava – MŠK Žilina B 0:1 (0:1)

Gól: 22. Diouf

Rozhodcovia: Glova - Adamčo, Maliňák, ŽK: Piroska - Dovičák, Staník, ČK: 82. Šulla (Inter)

Diváci: 312

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti B-tímu MŠK Žilina si pripísali prvé body v novej sezóne druhej najvyššej súťaže.  V pondelkovom stretnutí 2. kola MONACObet ligy zvíťazili na ihrisku FK Inter Bratislava 1:0.

O triumfe hostí na Pasienkoch rozhodol v 22. minúte senegalský útočník Talla Diouf.

Inter dohrával zápas bez vylúčeného brankára Michala Šullu, ktorého v bráne musel zastúpiť kapitán tímu Juraj Piroska, keďže domáci tréner si už predtým vyčerpal všetky striedania.

VIDEO: Piroška vystriedal v bránke vylúčeného brankára Interu

Žilinské „béčko“ sa posunulo v tabuľke s troma bodmi na deviate miesto, „žlto-čierni“ čakajú na prvý bod a patrí im 15. priečka.

Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
2
2
0
0
7:0
6
V
V
2
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
2
2
0
0
6:0
6
V
V
3
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
2
2
0
0
5:1
6
V
V
4
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
2
2
0
0
3:1
6
V
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
2
1
1
0
5:4
4
V
R
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
2
1
1
0
3:2
4
R
V
7
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
2
1
0
1
4:3
3
P
V
8
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
2
1
0
1
4:4
3
V
P
9
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
2
1
0
1
1:2
3
V
P
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
2
0
2
0
5:5
2
R
R
11
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
2
0
1
1
1:2
1
P
R
12
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
2
0
1
1
1:3
1
P
R
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
0
0
2
2:5
0
P
P
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
2
0
0
2
2:5
0
P
P
15
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
2
0
0
2
1:4
0
P
P
16
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
2
0
0
2
0:9
0
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Juraj Piroska.
    Juraj Piroska.
    VIDEO: Kuriózna situácia v zápase Interu. Vylúčeného gólmana vystriedal v bráne kapitán
    dnes 19:05
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    Domov»Futbal»Slovensko»VIDEO: Kuriózna situácia v zápase Interu. Vylúčeného gólmana vystriedal v bráne kapitán