VIDEO: Kuriózna situácia v zápase Interu. Vylúčeného gólmana vystriedal v bráne kapitán

MONACObet liga - 2. kolo
FK Inter Bratislava – MŠK Žilina B 0:1 (0:1)
Gól: 22. Diouf
Rozhodcovia: Glova - Adamčo, Maliňák, ŽK: Piroska - Dovičák, Staník, ČK: 82. Šulla (Inter)
Diváci: 312
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti B-tímu MŠK Žilina si pripísali prvé body v novej sezóne druhej najvyššej súťaže. V pondelkovom stretnutí 2. kola MONACObet ligy zvíťazili na ihrisku FK Inter Bratislava 1:0.
O triumfe hostí na Pasienkoch rozhodol v 22. minúte senegalský útočník Talla Diouf.
Inter dohrával zápas bez vylúčeného brankára Michala Šullu, ktorého v bráne musel zastúpiť kapitán tímu Juraj Piroska, keďže domáci tréner si už predtým vyčerpal všetky striedania.
VIDEO: Piroška vystriedal v bránke vylúčeného brankára Interu
Žilinské „béčko“ sa posunulo v tabuľke s troma bodmi na deviate miesto, „žlto-čierni“ čakajú na prvý bod a patrí im 15. priečka.