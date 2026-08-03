Niekdajšia hviezda Trenčína bude pôsobiť opäť na Slovensku. Hral aj za Trnavu a Michalovce

Futbalový reprezentant Curacaa Gino van Kessel bude pokračovať v kariére v slovenskom treťoligovom klube MŠK Tesla Stropkov.
Účastník III. ligy oznámil príchod skúseného 33-ročného útočníka prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti.
Rodák z holandského Alkmaaru si v minulosti spravil dobré meno v drese AS Trenčín, s ktorým dvakrát získal titul v najvyššej slovenskej súťaži aj Slovenský pohár.
Počas pôsobenia na Slovensku si obliekal aj dresy Spartaka Trnava a Zemplína Michalovce.
Van Kessel pôsobil aj v pražskej Slavii, do ktorej prichádzal ako vtedajší tretí najdrahší hráč v histórii českej ligy. Počas kariéry absolvoval viacero ďalších zahraničných angažmánov.
Stropkovčania veria, že skúsený ofenzívny futbalista bude výraznou posilou ich útoku aj lákadlom pre divákov.
Novú akvizíciu predstavili pred prvým kolom sezóny, v ktorom majú na domácom trávniku privítať najväčšieho ašpiranta na postup - Lokomotívu Košice.
Nečakaný presun známeho futbalistu do tretej najvyššej slovenskej súťaže vyvolal reakcie aj medzi fanúšikmi na sociálnych sieťach.
Niektorí sa pýtali, ako sa Van Kessel dostal až do Stropkova, ďalší s humorom špekulovali, či za jeho príchodom nie je známosť z regiónu.