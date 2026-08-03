ONLINE: FK Inter Bratislava - MŠK Žilina B dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 2. kolo)

BRATISLAVA. Futbalisti FK Inter Bratislava a MŠK Žilina B dnes hrajú zápas 2. kola MONACObet ligy (II. liga).v
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ONLINE PRENOS: FK Inter Bratislava - MŠK Žilina B (II. liga, MONACObet liga, 2. kolo, pondelok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
03.08.2026 o 17:00
2. kolo
Inter Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina B
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní stretnutia 2. kola MONACObet ligy, v ktorom si proti sebe zmerajú sily FK Inter Bratislava a MŠK Žilina B.
Oba tímy vstúpili do novej sezóny neúspešne, a preto budú mať v druhom kole jasný cieľ – získať prvé body do tabuľky. Inter Bratislava odštartoval ročník prehrou 1:3 na ihrisku MŠK Považská Bystrica. MŠK Žilina B mala rovnako nevydarený vstup do sezóny. Na domácom ihrisku podľahla ambicióznej Petržalke 0:2
Oba tímy vstúpili do novej sezóny neúspešne, a preto budú mať v druhom kole jasný cieľ – získať prvé body do tabuľky. Inter Bratislava odštartoval ročník prehrou 1:3 na ihrisku MŠK Považská Bystrica. MŠK Žilina B mala rovnako nevydarený vstup do sezóny. Na domácom ihrisku podľahla ambicióznej Petržalke 0:2
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
2
2
0
0
7:0
6
V
V
2
FC PetržalkaFC Petržalka
2
2
0
0
6:0
6
V
V
3
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
2
2
0
0
5:1
6
V
V
4
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
2
2
0
0
3:1
6
V
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
2
1
1
0
5:4
4
V
R
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
2
1
1
0
3:2
4
R
V
7
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
2
1
0
1
4:3
3
P
V
8
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
2
1
0
1
4:4
3
V
P
9
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
2
0
2
0
5:5
2
R
R
10
MFK ZvolenMFK Zvolen
2
0
1
1
1:2
1
P
R
11
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
2
0
1
1
1:3
1
P
R
12
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
1
0
0
1
1:3
0
P
13
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
1
0
0
1
0:2
0
P
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
0
0
2
2:5
0
P
P
15
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
2
0
0
2
2:5
0
P
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
2
0
0
2
0:9
0
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body