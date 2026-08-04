Napodobniť minulú sezónu je pre nás výzvou, hovorí tréner. S prípravou nie je úplne spokojný

Raslavice sú obec na severovýchode Slovenska v okrese Bardejov. Žije v nej takmer 3 000 obyvateľov. Miestni futbalisti úspešne účinkujú v TIPOS III. lige Východ.
Do súťaže riadenej SFZ postúpil OFK SIM Raslavice po reorganizácii súťaží pred sezónou 2024/25 z najvyššej regionálnej súťaže.
Pred začiatkom nedávno skončenej sezóny dával Šarišanom len málokto šancu na výraznejší úspech. Raslavičania sa však zaradili medzi najväčšie a zároveň najpríjemnejšie prekvapenia súťaže.
Po jesennej časti im patrilo výborné štvrté miesto. Jarná časť už síce nebola taká úspešná, no konečné šieste miesto je pre OFK veľmi cenným výsledkom. Súťaž ukončili s bilanciou 26 zápasov, 10 víťazstiev, 5 remíz a 11 prehier. Strelili 46 gólov, 45 inkasovali a do tabuľky si pripísali 35 bodov.
V Raslaviciach si však uvedomujú, že na úspešnú premiérovú sezónu treba nadviazať ďalšou poctivou prácou. Príprava na nový ročník je preto v plnom prúde a v klube robia všetko pre to, aby boli konkurencieschopní aj v sezóne 2026/27.
Na lavičke treťoligistu pôsobí iba 33-ročný Daniel Vanta. Vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy.
Popri štúdiu i trénerskej praxi získal licencie až po UEFA A Elite Youth, ktorej je dnes držiteľom.
„Príprava je na konci. S jej priebehom nie som celkom spokojný. Boli sme rozbití. Trápili nás choroby, zranenia, ale aj dovolenky. Odohrali sme štyri prípravné zápasy a jeden modelovaný. Určite splnili svoj účel.
V mužstve došlo k mnohým personálnym zmenám. Zaznamenali sme sedem príchodov a sedem odchodov.
Čo sa týka kvality, určite sme silnejší. Bolo však málo času na to, aby si všetko sadlo. Verím, že už najbližší zápas nám pomôže zlepšiť súhru a chémiu medzi hráčmi," zhodnotil prípravu.
Prezradil aj plány, s ktorými ide jeho tím do nového ročníka ligy:
„Cieľom je pokúsiť sa potvrdiť umiestnenie z minulej sezóny, prípadne ho ešte vylepšiť. Šieste miesto je pre nás výzvou.
Reálne chceme byť rovnocenným súperom pre všetky mužstvá a pohybovať sa v hornej polovici tabuľky. Chceme hrať otvorený futbal. Spokojný budem, ak sa nám podarí prekonať minuloročné umiestnenie.
Podarilo sa nám priviesť skúsených hráčov, no mužstvo je stále mladé. Vyskladali sme výbornú partiu. Chceme hráčov posúvať vyššie, aby bol o nich záujem.
Bolo to tak aj teraz, no rozhodli sa zostať. Chceme hrať tak, aby sme si na konci sezóny mohli povedať, že sme boli lepší ako na jej začiatku.“
Raslavice čaká druhá sezóna medzi treťoligovou konkurenciou. Po vydarenej premiére už súperi nováčika určite nebudú podceňovať, no káder vedený Danielom Vantom verí, že aj napriek výrazným zmenám dokáže nadviazať na úspešný minulý ročník.
Ambície v klube zostávajú vysoké a cieľ je jasný – opäť patriť medzi najlepšie mužstvá III. ligy Východ.