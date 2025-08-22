Bývalý reprezentant gólovo žiari v druhej lige. Nováčika zostrelil štyrmi zásahmi

BRATISLAVA. Futbalisti FK Pohronie zvíťazili v piatkovom stretnutí 5. kola MONACObet ligy nad doposiaľ nezdolanou Starou Ľubovňou 3:1.
Pripísali si druhé víťazstvo v sezóne, pričom víťazný gól strelil Sanna Jobe. Aj vďaka tomu predstihli východniarov v tabuľke, hoci len o lepšie skóre.
Štyrmi presnými zásahmi sa v drese Zvolena blysol Jakub Sylvestr, ktorého tím vyhral na pôde Lehoty pod Vtáčnikom vysoko 5:1.
Tridsaťšesťročný útočník, ktorý hral za Slovan Bratislava, Dinamo Zábreb či si šesťkrát obliekol národný dres, má na konte 10 gólov v piatich stretnutiach.
Zvolen približne dve hodiny viedol ligový pelotón, no zakrátko sa na čelo opäť prebojovala Banská Bystrica. Aj pred zrakom bývalého reprezentanta Mareka Hamšíka vyhrala doma nad B-čkom Slovana 1:0.
Piatkový program zápasov II. najvyššej súťaže uzavrie zápas v Zlatých Moravciach, kde domáci ViOn privíta mužstvo z Považskej Bystrice.
MONACObet liga - 5. kolo
Lehota pod Vtáčnikom - Zvolen 1:5 (1:3)
Góly: 13. Egbe - 11., 20., 62. (z 11 m) a 67. Sylvestr, 27. Petrák
Rozhodovali: Chromý – Ralbovský, Farkaš
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FK Pohronie - Stará Ľubovňa 3:1 (1:1)
Góly: 42. Dobrotka, 80. Jobe, 87. Diviš - 13. Abonsso
Rozhodovali: Gnip - Adamčo, Šága
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Banská Bystrica - Slovan Bratislava B 1:0 (1:0)
Gól: 12. Slebodník
Rozhodovali: Micheľ – Poracký, Maliňák
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Zlaté Moravce-Vráble - Považská Bystrica
/hrá sa od 19.00 h/
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>