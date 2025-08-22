Bývalý reprezentant gólovo žiari v druhej lige. Nováčika zostrelil štyrmi zásahmi

Futbalisti Zvolena sa tešia z výhry nad Lehotou pod Vtáčnikom.
Futbalisti Zvolena sa tešia z výhry nad Lehotou pod Vtáčnikom. (Autor: MFK Zvolen/ facebook)
TASR|22. aug 2025 o 20:30
ShareTweet0

Lídrom II. futbalovej ligy je naďalej Banská Bystrica.

BRATISLAVA. Futbalisti FK Pohronie zvíťazili v piatkovom stretnutí 5. kola MONACObet ligy nad doposiaľ nezdolanou Starou Ľubovňou 3:1.

Pripísali si druhé víťazstvo v sezóne, pričom víťazný gól strelil Sanna Jobe. Aj vďaka tomu predstihli východniarov v tabuľke, hoci len o lepšie skóre.

Štyrmi presnými zásahmi sa v drese Zvolena blysol Jakub Sylvestr, ktorého tím vyhral na pôde Lehoty pod Vtáčnikom vysoko 5:1.

Tridsaťšesťročný útočník, ktorý hral za Slovan Bratislava, Dinamo Zábreb či si šesťkrát obliekol národný dres, má na konte 10 gólov v piatich stretnutiach.

Zvolen približne dve hodiny viedol ligový pelotón, no zakrátko sa na čelo opäť prebojovala Banská Bystrica. Aj pred zrakom bývalého reprezentanta Mareka Hamšíka vyhrala doma nad B-čkom Slovana 1:0.

Piatkový program zápasov II. najvyššej súťaže uzavrie zápas v Zlatých Moravciach, kde domáci ViOn privíta mužstvo z Považskej Bystrice.

MONACObet liga - 5. kolo

Lehota pod Vtáčnikom - Zvolen 1:5 (1:3)

Góly: 13. Egbe - 11., 20., 62. (z 11 m) a 67. Sylvestr, 27. Petrák

Rozhodovali: Chromý – Ralbovský, Farkaš

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FK Pohronie - Stará Ľubovňa 3:1 (1:1)

Góly: 42. Dobrotka, 80. Jobe, 87. Diviš - 13. Abonsso

Rozhodovali: Gnip - Adamčo, Šága

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Banská Bystrica - Slovan Bratislava B 1:0 (1:0)

Gól: 12. Slebodník

Rozhodovali: Micheľ – Poracký, Maliňák

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Zlaté Moravce-Vráble - Považská Bystrica

/hrá sa od 19.00 h/

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
5
3
2
0
12:6
11
V
V
R
V
R
2
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
4
3
1
0
9:5
10
V
V
R
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
5
2
2
1
8:4
8
V
R
V
P
R
4
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
5
2
2
1
8:6
8
P
R
V
V
R
5
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
4
2
1
1
6:4
7
P
V
V
R
6
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
4
2
1
1
8:6
7
R
P
V
V
7
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
4
2
1
1
6:5
7
V
P
V
R
8
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
4
1
3
0
6:5
6
R
R
R
V
9
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
0
2
9:10
6
V
P
P
V
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
1
2
1
4:4
5
P
V
R
R
11
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
4
1
1
2
4:5
4
V
R
P
P
12
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
4
1
1
2
3:4
4
P
R
P
V
13
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
4
1
1
2
5:7
4
R
P
V
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
4
0
2
2
3:6
2
R
R
P
P
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
4
0
2
2
5:10
2
P
R
P
R
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
5
0
0
5
5:14
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti Zvolena sa tešia z výhry nad Lehotou pod Vtáčnikom.
    Futbalisti Zvolena sa tešia z výhry nad Lehotou pod Vtáčnikom.
    Bývalý reprezentant gólovo žiari v druhej lige. Nováčika zostrelil štyrmi zásahmi
    dnes 20:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Bývalý reprezentant gólovo žiari v druhej lige. Nováčika zostrelil štyrmi zásahmi