ONLINE: FC ViOn Zlaté Moravce - MŠK Považská Bystrica dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 5. kolo)

ZLATÉ MORAVCE. Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce a MŠK Považská Bystrica dnes hrajú zápas 5. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC ViOn Zlaté Moravce - MŠK Považská Bystrica (II. liga, MONACObet liga, 5. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
22.08.2025 o 19:00
5. kolo
Zlaté Moravce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Považská Bystrica
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 5. kola MONACObet ligy medzi mužstvami FC ViOn Zlaté Moravce a MŠK Považská Bystrica.
Zlaté Moravce aktuálne okupujú 7. miesto so ziskom 6 bodov a skóre 6:5. Po víťazstve 2:1 proti Interu Bratislava si totiž následne rozdelili body po remízach s Banskou Bystricou (2:2), Sláviou TU Košice (1:1) a Liptovským Mikulášom (1:1). Do streleckej listiny sa tak zapísali iba štyria strelci, teda konkrétne Baumgartner, Bukata, Duga a Kuzma.
Považská Bystrica nezažila ideálny vstup do nového ročníka, keď sa nachádza na 12. mieste so ziskom štyroch bodov a skóre 3:4. Po výhre 2:1 s Lehotou pod Vtáčnikom totiž prišla porážky s Petržalkou (0:1), Banskou Bystricou (0:1) či remíza s Interom Bratislava (1:1). V poslednom stretnutí sa navyše vykartoval Teplán, ktorý obdržal červenú kartu v 67. minúte. Medzi strelcami zatiaľ figuruje Tancík a dvojgólový Boris.
Vzájomné zápasy hovoria v prospech domácich Zlatých Moraviec, ktoré uspeli v dvoch z troch vystúpení. Najskôr sa postarali o triumf 3:2 po penaltách v slovenskom pohári, neskôr za posledný rok pridali víťazstvo 3:1 a remízu 1:1.
Zlaté Moravce aktuálne okupujú 7. miesto so ziskom 6 bodov a skóre 6:5. Po víťazstve 2:1 proti Interu Bratislava si totiž následne rozdelili body po remízach s Banskou Bystricou (2:2), Sláviou TU Košice (1:1) a Liptovským Mikulášom (1:1). Do streleckej listiny sa tak zapísali iba štyria strelci, teda konkrétne Baumgartner, Bukata, Duga a Kuzma.
Považská Bystrica nezažila ideálny vstup do nového ročníka, keď sa nachádza na 12. mieste so ziskom štyroch bodov a skóre 3:4. Po výhre 2:1 s Lehotou pod Vtáčnikom totiž prišla porážky s Petržalkou (0:1), Banskou Bystricou (0:1) či remíza s Interom Bratislava (1:1). V poslednom stretnutí sa navyše vykartoval Teplán, ktorý obdržal červenú kartu v 67. minúte. Medzi strelcami zatiaľ figuruje Tancík a dvojgólový Boris.
Vzájomné zápasy hovoria v prospech domácich Zlatých Moraviec, ktoré uspeli v dvoch z troch vystúpení. Najskôr sa postarali o triumf 3:2 po penaltách v slovenskom pohári, neskôr za posledný rok pridali víťazstvo 3:1 a remízu 1:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
4
3
1
0
9:5
10
V
V
R
V
2
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
4
2
2
0
7:3
8
R
V
V
R
3
MFK ZvolenMFK Zvolen
4
2
2
0
7:5
8
V
R
V
R
4
FC PetržalkaFC Petržalka
4
2
1
1
6:4
7
P
V
V
R
5
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
4
2
1
1
8:6
7
R
P
V
V
6
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
4
2
1
1
6:5
7
V
P
V
R
7
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
4
1
3
0
6:5
6
R
R
R
V
8
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
0
2
9:10
6
V
P
P
V
9
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
4
1
2
1
5:3
5
R
V
P
R
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
1
2
1
4:4
5
P
V
R
R
11
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
4
1
1
2
4:5
4
V
R
P
P
12
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
4
1
1
2
3:4
4
P
R
P
V
13
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
4
1
1
2
5:7
4
R
P
V
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
4
0
2
2
3:6
2
R
R
P
P
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
4
0
2
2
5:10
2
P
R
P
R
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
4
0
0
4
4:9
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body