ONLINE: MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava B dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 5. kolo)

BANSKÁ BYSTRICA. Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica a ŠK Slovan Bratislava B dnes hrajú zápas 5. kola MONACObet ligy (II. liga).
Kde sledovať zápasy monacobet ligy v tv?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava B (II. liga, MONACObet liga, 5. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
22.08.2025 o 18:00
5. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava U21
Prehľad
Rozhodca: Micheľ – Poracký, Maliňák.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 5. kola MONACObet ligy medzi tímami MFK Dukla Banská Bystrica a ŠK Slovan Bratislava U21.
Banská Bystrica po štyroch kolách so ziskom 10 bodov vedie celú MONACObet ligu. Druhý Zvolen a tretia Stará Ľubovňa na ňu strácajú dva body. V tejto sezóne ešte neprehrala, keď má na konte tri výhry a jednu remízu. Naposledy zvíťazila v bystrickom derby na trávniku Považskej Bystrice 1:0, keď sa v samom závere hlavičkou presadil kapitán Willwéber. Doma je zatiaľ stopercentná – v prvom kole zdolala nováčika Sláviu TU Košice 2:0 a v treťom kole v gólovej prestrelke aj Liptovský Mikuláš 4:3.
Slovan Bratislava U21 je po štyroch kolách s piatimi bodmi na desiatom mieste tabuľky. Tá je však momentálne nesmierne vyrovnaná, keďže na druhý Zvolen stráca len tri body. Sezónu slovanistické béčko začalo remízou 1:1 v Púchove, následne doma remizovalo aj s Petržalkou, kde sa zrodila bezgólová remíza. Prvé tri body v sezóne získalo na pôde nováčika z Lehoty pod Vtáčnikom, kde slovanisti zvíťazili 3:2. V minulom kole prišla aj prvá prehra v sezóne, a to na domácej pôde v bratislavskom derby proti Interu, ktorému podľahli 0:1 po góle Bellása.
Banská Bystrica po štyroch kolách so ziskom 10 bodov vedie celú MONACObet ligu. Druhý Zvolen a tretia Stará Ľubovňa na ňu strácajú dva body. V tejto sezóne ešte neprehrala, keď má na konte tri výhry a jednu remízu. Naposledy zvíťazila v bystrickom derby na trávniku Považskej Bystrice 1:0, keď sa v samom závere hlavičkou presadil kapitán Willwéber. Doma je zatiaľ stopercentná – v prvom kole zdolala nováčika Sláviu TU Košice 2:0 a v treťom kole v gólovej prestrelke aj Liptovský Mikuláš 4:3.
Slovan Bratislava U21 je po štyroch kolách s piatimi bodmi na desiatom mieste tabuľky. Tá je však momentálne nesmierne vyrovnaná, keďže na druhý Zvolen stráca len tri body. Sezónu slovanistické béčko začalo remízou 1:1 v Púchove, následne doma remizovalo aj s Petržalkou, kde sa zrodila bezgólová remíza. Prvé tri body v sezóne získalo na pôde nováčika z Lehoty pod Vtáčnikom, kde slovanisti zvíťazili 3:2. V minulom kole prišla aj prvá prehra v sezóne, a to na domácej pôde v bratislavskom derby proti Interu, ktorému podľahli 0:1 po góle Bellása.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
4
3
1
0
9:5
10
V
V
R
V
2
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
4
2
2
0
7:3
8
R
V
V
R
3
MFK ZvolenMFK Zvolen
4
2
2
0
7:5
8
V
R
V
R
4
FC PetržalkaFC Petržalka
4
2
1
1
6:4
7
P
V
V
R
5
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
4
2
1
1
8:6
7
R
P
V
V
6
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
4
2
1
1
6:5
7
V
P
V
R
7
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
4
1
3
0
6:5
6
R
R
R
V
8
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
0
2
9:10
6
V
P
P
V
9
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
4
1
2
1
5:3
5
R
V
P
R
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
1
2
1
4:4
5
P
V
R
R
11
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
4
1
1
2
4:5
4
V
R
P
P
12
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
4
1
1
2
3:4
4
P
R
P
V
13
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
4
1
1
2
5:7
4
R
P
V
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
4
0
2
2
3:6
2
R
R
P
P
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
4
0
2
2
5:10
2
P
R
P
R
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
4
0
0
4
4:9
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body