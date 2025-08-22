ONLINE: FK Pohronie - Stará Ľubovňa Redfox Football Club dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 5. kolo)

POHRONIE. Futbalisti FK Pohronie a Stará Ľubovňa Redfox Football Club dnes hrajú zápas 5. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FK Pohronie - Stará Ľubovňa Redfox Football Club (II. liga, MONACObet liga, 5. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
22.08.2025 o 17:00
5. kolo
Pohronie
1:1
(1:1)
41' minúta
Prebiehajúci
Stará Ľubovňa
Prehľad
Góly: 13. Abonsso. ŽK: 41. Makrygiannis (LRF). Rozhodca: Gnip – Adamčo, Šága.
Prenos
Pohronie dalo gól!
41
Žltá karta pre tím Stará Ľubovňa Redfox FC (Makrygiannis).
41
Pohronie však zostane pri lopte, keď budeme zrejme svedkami centrovanej lopty do pokutového územia po faule Kušníra.
41
Domácim nevyšiel ani ďalší rohový kop, keď si s centrovanou loptou poradila defenzívna hostí.
38
Lopta mieri opäť do náruče brankára Urbana, ktorý si v posledných minútach nemôže vydýchnuť.
37
Kapitán Matta posiela hlavičkou loptu za čiaru, Pohronie tak bude zahrávať rohový kop.
37
Ďalší zákrok Urbana, ktorý tentokrát musel ísť k zemi po strele spoza šestnástky.
36
Urban si pripisuje dôležitý zákrok, keď musel zneškodniť strelecký pokus Špyrka, ktorý si v pokutovom území zasekol a poslal loptu na súperovu bránu.
36
Stará Ľubovňa neuspela v ofenzívnej snahe, lopta patrí opäť domácim.
33
Píska sa útočný faul na strane Pohronia, na trávniku pritom zostáva ležať jeden z hosťujúcich hráčov.
32
Zaujímavý pokus o prihrávku od Makrygiannisa, ktorá vo vnútri šestnástky neprešla na jeho spoluhráča. K lopte sa tak dostávajú domáci futbalisti, ktorí budú môcť vyraziť dopredu.
31
Veľká šanca pre Pohronie, keď v pokutovom území Špyrka nabil spoluhráčovi pred bránou. Dobrým reflexom ale Urban vyráža loptu na rohový kop.
29
Nebezpečenstvo sa rodilo aj na opačnej strane, keď sa lopty zmocnil Kušnír. Akcia sa však končí iba odkopom od brány, ktorý bude zahrávať Domaniský.
28
Ani tentokrát ofenzívna snaha nepriniesla Pohroniu streleckú príležitosť, lopta mieri k hosťom v červených dresoch.
26
Abonsso nedovolene atakovaný, v akcii môže pokračovať Stará Ľubovňa.
26
Urban musel vyrážať loptu priamo od Špyrka, ktorý zahrával rohový kop. Akcia sa napokon končí odkopom od brány.
25
Dlhú loptu na ľavom krídle dobehol Port, ktorého center do šestnástky znamenal nebezpečenstvo pred bránou Urbana. Nasleduje rohový kop.
23
Cheprakov poslal z pravej strany vysoký center do pokutového územia, kde si s loptou poradil brankár Urban aj napriek horšej viditeľnosti kvôli slnečným lúčom.
22
Pohronie bude zahrávať druhý rohový kop v dnešnom zápase, tentoraz z opačnej strany.
21
Urban si teraz musel prísť po loptu výraznom výbehom, poslal ju však bezpečne za postrannú čiaru.
20
Stará Ľubovňa zaváhala v rozohrávke, následný útok ale domáci nedokázali premeniť na gólovú situáciu. Lopta mieri iba na odkop od brány Urbana.
19
Domáci sa snažili uspieť z pravej strany, centrovaná lopta však nenašla nikoho z tábora Pohronia.
18
Ďalšia strata loptu od Pohronia. Hráčov Starej Ľubovne dnes treba pochváliť za výborné postavenie, ktoré znemožňuje aktívne vytváranie šancí pre domáci tím.
17
Pohronie sa opäť nedokázalo prebojovať na súperovi polovicu, keď po pár sekundách prichádza okamžite o loptu. Dopredu budú môcť vyraziť hostia, navyše po odpískanom faule.
15
Abonsso bol blízko k druhému gólu! Nechýbalo veľa a domáci by prehrávali už o dva góly. Protiútok sa snažil využiť spoločne s Makrygiannisom, ktorý poslal finálnu prihrávku na vzdialenejšiu tyč. Pohronie malo šťastie, že si Abonsso nedokázal lepšie spracovať loptu.
13
Tím Ľubovňa práve strelil gól!
DJIMA ABDOULMANANE ABONSSO otvára skóre dnešného stretnutia! Hostia tak zúžitkovali štandardnú situáciu, z ktorej pramenila gólová akcia.
12
Faul na Abonssa, Stará Ľubovňa bude môcť pokračovať v akcii na útočnej polovici.
11
Centrovaná lopta Špyrku nenašla v pokutovom území žiadneho z jeho spoluhráčov, naopak zamierili hostia vo dvojici do rýchleho protiútoku. Vysoké vybehnutie Domaninského sa snažili využiť streleckým pokusom z väčšej vzdialenosti, lopta ale zamierila iba nad brvno.
9
Prichádza prvý rohový kop v dnešnom stretnutí, ktorý bude zahrávať Pohronie.
9
Sledujeme zatiaľ zápas vo vyššom tempe, predovšetkým aktívne napádanie z oboch strán. To bráni mužstvám podržať loptu a pripraviť si čo najlepšiu pozíciu. Zatiaľ tak neevidujeme strelecký pokus na bránu.
7
Akcia hosťujúceho tímu zastavená postavením mimo hry, rozohrávať budú domáci futbalisti.
6
Stará Ľubovňa získava loptu a vhadzuje na pravej strane ihriska.
4
Prvý pokus o strelecké zakončenie, keď sa skúšal presadiť z hranice šestnástky Port. Jeho pokus však bol zblokovaný defenzívou hostí.
3
Prihrávka od Cheprakova neprešla na spoluhráča, čím sa lopty zmocnili hostia, ktorí sa musia brániť vysokému napádaniu.
2
Dlhý nákop až na súperovú polovicu prináša Pohroniu možnosť založiť akciu z ľavej strany.
1
O loptu však hostia ihneď prichádzajú, pričom sa ponúka domácemu mužstvu založiť akciu od vlastného brankára.
1
Dnešný zápas odštartovali výkopom hostia zo Starej Ľubovne.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
FK Pohronie: Domaniský L. – Cheprakov, Dobrotka (C), Buhaj, Diviš, Port, Greško, Shudeiwa, Špyrka, Hydara, Khiminets.
Náhradníci: Šemrinec, Domaniský T., Kuťka, Horvát, Ivan, Jobe, Rusnák, Hrnčiar, Bachna.
Tréner: Erik Grendel.
Stará Ľubovňa Redfox FC: Urban – Jaššo, Capko, Matta (C), Bortoli, Kušnír, Makrygiannis, Kousal, Demjanovič, Gduľa, Abonsso.
Náhradníci: Krawczyk, Kolesár, Fröhlich, Mašlej, Papakonstantinou, Kaleta, Kramár, Kroták, Hamrák.
Tréner: Róbert Lukáč.
Rozhodca: Gnip – Adamčo, Šága.
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 5. kola MONACObet ligy medzi mužstvami FK Pohronie a Stará Ľubovňa Redfox FC.
Pohronie nevstúpilo do druhej najvyššej súťaže ideálne, keď sa po štyroch kolách nachádza na 9. mieste so ziskom 5 bodov a skóre 5:3. Po bezgólovej remíze s Malženicami prišla prehra vo Zvolene 0:1, na ktorú napokon dokázali zareagovať proti Žiline B, ktorú zdolali 4:1. V poslednom kole si delili body so Šamorínom po remíze 1:1. Do listiny strelcov sa doposiaľ zapísali dvojgólový Špyrka a po jednom zásahu Buhaj, Diviš a Hydara.
Stará Ľubovňa sa aktuálne nachádza na 2. mieste ligovej tabuľky, keď má na svojom konte 8 bodov. Po remíze 2:2 so Zvolenom si futbalisti Redfoxu pripísali víťazstvá 2:0 so Žilinou B a so Šamorínom. V poslednom kole si z domáceho trávnika odniesli bod po remíze 1:1 so Sláviou TU Košice. Strelecký účet si otvorili dvoma gólmi Kousal a Makrygiannis, po jednom góle pridali Bortoli, Demjanovic a Jaššo.
Vzájomné zápasy hovoria v prospech domáceho Pohronia, ktoré uspelo v oboch stretnutiach v uplynulej sezóne. Po víťazstve 2:1 pridalo na súperovom ihrisku aj triumf 3:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
4
3
1
0
9:5
10
V
V
R
V
2
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
4
2
2
0
7:3
8
R
V
V
R
3
MFK ZvolenMFK Zvolen
4
2
2
0
7:5
8
V
R
V
R
4
FC PetržalkaFC Petržalka
4
2
1
1
6:4
7
P
V
V
R
5
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
4
2
1
1
8:6
7
R
P
V
V
6
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
4
2
1
1
6:5
7
V
P
V
R
7
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
4
1
3
0
6:5
6
R
R
R
V
8
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
0
2
9:10
6
V
P
P
V
9
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
4
1
2
1
5:3
5
R
V
P
R
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
1
2
1
4:4
5
P
V
R
R
11
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
4
1
1
2
4:5
4
V
R
P
P
12
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
4
1
1
2
3:4
4
P
R
P
V
13
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
4
1
1
2
5:7
4
R
P
V
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
4
0
2
2
3:6
2
R
R
P
P
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
4
0
2
2
5:10
2
P
R
P
R
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
4
0
0
4
4:9
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body