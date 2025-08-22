ONLINE: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MFK Zvolen dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 5. kolo)

LEHOTA POD VTÁČNIKOM. Futbalisti OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom a MFK Zvolen dnes hrajú zápas 5. kola MONACObet ligy (II. liga).
MONACObet liga 2025/2026
22.08.2025 o 16:30
5. kolo
Lehota pod Vtáčnikom
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
MFK Zvolen
Prenos
Prajem pekný deň pri sledovaní zápasu MONACObez ligy medzi OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom a MFK Zvolen.
OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
Domáci futbalisti sú nováčikom MONACObet ligy a predvádzajú celkom sympatické výkony, ale na svojom konte majú po 4 odohraných zápasoch 0 bodov a negatívne skóre 4:9. Baník si to dnes rozdá s minuloročným nováčikom MFK Zvolen. Očakáva sa vyrovnaný duel. Uvidíme ako to domáci zvládnu.
MFK Zvolen
Hostia zo Zvolena sú na tom podstatne lepšie ako ich dnešný súper. V štyroch zápasoch dokázali nazbierať 8 bodov za dve víťazstvá a dve remízy. V poslednom zápase dokázali na domácej pôde zdolať silnú Petržalku vo výbornom zápase 3:2. Hosťom patrí aktuálne krásna tretia pozícia.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
4
3
1
0
9:5
10
V
V
R
V
2
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
4
2
2
0
7:3
8
R
V
V
R
3
MFK ZvolenMFK Zvolen
4
2
2
0
7:5
8
V
R
V
R
4
FC PetržalkaFC Petržalka
4
2
1
1
6:4
7
P
V
V
R
5
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
4
2
1
1
8:6
7
R
P
V
V
6
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
4
2
1
1
6:5
7
V
P
V
R
7
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
4
1
3
0
6:5
6
R
R
R
V
8
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
0
2
9:10
6
V
P
P
V
9
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
4
1
2
1
5:3
5
R
V
P
R
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
1
2
1
4:4
5
P
V
R
R
11
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
4
1
1
2
4:5
4
V
R
P
P
12
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
4
1
1
2
3:4
4
P
R
P
V
13
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
4
1
1
2
5:7
4
R
P
V
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
4
0
2
2
3:6
2
R
R
P
P
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
4
0
2
2
5:10
2
P
R
P
R
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
4
0
0
4
4:9
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body