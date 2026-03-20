Líder z Banskej Bystrice zaváhal druhýkrát v rade. Konkurent to nedokázal využiť

Futbalisti Malženíc vyhrali v piatkovom zápase 21. kola druhej najvyššej súťaže MONACObet ligy na pôde Dukly Banská Bystrica 3:1.
Domáci majú v tabuľke stále pohodlný dvanásťbodový náskok, no v troch z posledných štyroch duelov vyšli bodovo naprázdno. Malženice sú šieste, o skóre za Zvolenom, a v piatok otáčali zo stavu 0:1 vo svoj neprospech.
Šancu stiahnuť manko na vedúci tím nevyužili naplno druhé Zlaté Moravce, keď remizovali s „béčkom“ Slovana Bratislava 2:2. V dueli však dvakrát prehrávali a bod nadobro zachránil až Filip Balaj z pokutového kopu v 88. minúte.
„Belasí“ sú na trinástej pozícii, dva body nad pásmom zostupu pred Lehotou pod Vtáčnikom, ktorá absolvovala o duel menej.
MONACObet liga - 21. kolo (piatok, 20. marec):
Banská Bystrica - Malženice 1:3 (1:0)
Góly: 10. Slebodník (z 11 m) - 69. a 82. Adewale, 72. Horvát.
Rozhodcovia: Bláha – Košecký, Lauer, ŽK: Pinďura (Bystrica), 905 divákov
Zlaté Moravce-Vráble - Slovan Bratislava B 2:2 (1:1)
Góly: 43. Baumgartner, 88. Balaj (z 11 m) - 32. Maroš, 76. Mateáš.
Rozhodcovia: Libiak – Melicher, Šandrik, ŽK: Mrva, Kuzma, Helebrand – Koval, Tománek, 406 divákov
