    Líder z Banskej Bystrice zaváhal druhýkrát v rade. Konkurent to nedokázal využiť

    Hráči Banskej Bystrice (Autor: MFK Dukla Banská Bystrica)
    Sportnet, TASR|20. mar 2026 o 18:57
    Jednoznačný líder neuspel v treťom z uplynulých štyroch duelov.

    Futbalisti Malženíc vyhrali v piatkovom zápase 21. kola druhej najvyššej súťaže MONACObet ligy na pôde Dukly Banská Bystrica 3:1.

    Domáci majú v tabuľke stále pohodlný dvanásťbodový náskok, no v troch z posledných štyroch duelov vyšli bodovo naprázdno. Malženice sú šieste, o skóre za Zvolenom, a v piatok otáčali zo stavu 0:1 vo svoj neprospech.

    Šancu stiahnuť manko na vedúci tím nevyužili naplno druhé Zlaté Moravce, keď remizovali s „béčkom“ Slovana Bratislava 2:2. V dueli však dvakrát prehrávali a bod nadobro zachránil až Filip Balaj z pokutového kopu v 88. minúte.

    „Belasí“ sú na trinástej pozícii, dva body nad pásmom zostupu pred Lehotou pod Vtáčnikom, ktorá absolvovala o duel menej.

    MONACObet liga - 21. kolo (piatok, 20. marec):

    Banská Bystrica - Malženice 1:3 (1:0)

    Góly: 10. Slebodník (z 11 m) - 69. a 82. Adewale, 72. Horvát.

    Rozhodcovia: Bláha – Košecký, Lauer, ŽK: Pinďura (Bystrica), 905 divákov

    Zlaté Moravce-Vráble - Slovan Bratislava B 2:2 (1:1)

    Góly: 43. Baumgartner, 88. Balaj (z 11 m) - 32. Maroš, 76. Mateáš.

    Rozhodcovia: Libiak – Melicher, Šandrik, ŽK: Mrva, Kuzma, Helebrand – Koval, Tománek, 406 divákov

    Tabuľka MONACObet ligy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
    21
    15
    3
    3
    44:20
    48
    P
    P
    V
    P
    V
    2
    FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
    20
    10
    5
    5
    44:34
    35
    V
    P
    V
    P
    V
    3
    MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
    20
    9
    6
    5
    38:35
    33
    P
    V
    V
    R
    R
    4
    MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
    20
    8
    7
    5
    31:26
    31
    V
    R
    R
    R
    V
    5
    FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
    20
    8
    7
    5
    35:22
    31
    R
    V
    P
    R
    R
    6
    OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
    21
    9
    4
    8
    32:30
    31
    V
    V
    V
    R
    P
    7
    FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
    20
    8
    5
    7
    24:23
    29
    P
    V
    V
    R
    P
    8
    MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
    20
    8
    4
    8
    29:34
    28
    R
    R
    V
    V
    V
    9
    FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
    20
    7
    6
    7
    26:23
    27
    R
    R
    R
    V
    P
    10
    FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
    20
    6
    5
    9
    31:33
    23
    R
    P
    R
    P
    P
    11
    Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
    20
    6
    5
    9
    31:36
    23
    V
    V
    P
    V
    P
    12
    MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
    20
    6
    4
    10
    23:33
    22
    P
    P
    P
    P
    V
    13
    ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
    20
    5
    6
    9
    21:35
    21
    V
    P
    R
    P
    R
    14
    MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
    20
    4
    8
    8
    25:35
    20
    R
    R
    R
    V
    R
    15
    OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
    20
    5
    5
    10
    26:36
    20
    P
    P
    R
    V
    R
    16
    Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
    20
    4
    6
    10
    24:29
    18
    R
    P
    R
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

