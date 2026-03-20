ONLINE: FC ViOn Zlaté Moravce - ŠK Slovan Bratislava B dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 21. kolo)

Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce a ŠK Slovan Bratislava B dnes hrajú zápas 21. kola MONACObet ligy (II. liga).
Kde sledovať zápasy MONACObet ligy v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC ViOn Zlaté Moravce - ŠK Slovan Bratislava B (II. liga, MONACObet liga, 21. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
20.03.2026 o 18:00
21. kolo
Zlaté Moravce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava U21
Prehľad
Rozhodca: Libiak – Melicher, Šandrik.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 21. kola MONACObet ligy medzi FC ViOn Zlaté Moravce a ŠK Slovan Bratislava U21.
Zlaté Moravce sú na 2. mieste tabuľky so stratou 13 bodov na suverénneho lídra Banskú Bystricu. Naposledy vyhrali v Považskej Bystrici 2:1.
Rezerva Slovana je tesne nad zostupovým pásmom a to na 13. mieste. Naposledy doma prekvapivo zdolala lídra z Banskej Bystrice 2:0.
Tieto tímy sa naposledy stretli v auguste minulého roka. Vtedy sa z víťazstva 2:1 tešili hráči Slovana.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
20
15
3
2
43:17
48
P
V
P
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
20
10
5
5
44:34
35
V
P
V
P
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
20
9
6
5
38:35
33
P
V
V
R
R
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
20
8
7
5
31:26
31
V
R
R
R
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
20
8
7
5
35:22
31
R
V
P
R
R
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
20
8
5
7
24:23
29
P
V
V
R
P
7
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
20
8
4
8
29:29
28
V
V
R
P
R
8
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
20
8
4
8
29:34
28
R
R
V
V
V
9
FC PetržalkaFC Petržalka
20
7
6
7
26:23
27
R
R
R
V
P
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
20
6
5
9
31:33
23
R
P
R
P
P
11
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
20
6
5
9
31:36
23
V
V
P
V
P
12
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
20
6
4
10
23:33
22
P
P
P
P
V
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
20
5
6
9
21:35
21
V
P
R
P
R
14
MŠK PúchovMŠK Púchov
20
4
8
8
25:35
20
R
R
R
V
R
15
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
20
5
5
10
26:36
20
P
P
R
V
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
20
4
6
10
24:29
18
R
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body