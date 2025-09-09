Brutálna výhra ViOnu, červené karty a nečakaná dráma v Šali (Slovnaft Cup)

BRATISLAVA. Zápasmi tretieho kola pokračoval 57. ročník Slovnaft Cupu.
V prvý hrací deň tohto týždňa boli na programe dva zápasy. V oboch sa bolo na čo pozerať.
Pevnejšie nervy favorita
Nečakaná dráma sa konala v treťoligovej Šali, kde pricestovali druholigové Malženice.
Do vedenia išli v 26. minúte domáci, keď sa presadil legionár Lucca Andrioli Rodrigues.
Hosťom sa však po zmene strán podarilo vyrovnať po góle Nicolasa Kureja.
Napriek tomu, že domáci dohrávali zápas bez dvoch vylúčených hráčov, dotiahli duel do penaltového rozstrelu.
V tom však ukázal pevnejšie nervy favorit, ktorý vyhral 5:3 a teší sa z postupu do ďalšieho kola.
Hetrik Adama Pudila
V druhom utorňajšom zápase sa zrodilo až nečakane hladké víťazstvo Zlatých Moraviec.
Druholigista vyhral na pôde treťoligového Kalinova vysoko 7:0 a zaslúžene postupuje ďalej.
Mužom zápasu sa stal hosťujúci Adam Pudil, ktorý zaznamenal hetrik.
Zajtra pokračuje pohárová súťaž ďalšími zápasmi, pozornosť púta najmä duel v piatoligových Trsticiach, kde pricestuje Slovan Bratislava.
Slovnaft Cup – 3. kolo
Kalinovo - Zlaté Moravce-Vráble 0:7
Góly: 26., 55. Nonikashvili, 59. Helebrand, 63., 65., 75. Pudil, 71. Kuzma (11m)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Šaľa - Malženice 1:1, na pokutové kopy 3:5
Góly: 26. Rodrigues - 74. Kurej.
ČK: 45. Hučko, 82. Krivošík.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>