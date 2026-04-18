ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - FC DAC Dunajská Streda dnes, Niké liga LIVE (skupina o titul - 6. kolo)

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová a FC DAC Dunajská Streda dnes hrajú zápas 6. kola skupiny o titul Niké ligy v ročníku 2025/2026.
ONLINE PRENOS: FK Železiarne Podbrezová - FC DAC Dunajská Streda dnes (Niké liga LIVE, skupina o titul, 6. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o titul 2025/2026
18.04.2026 o 15:30
6. kolo
Podbrezová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
Prenos
DAC 1904 Dunajská Streda
Dunajská Streda je druhá s 43 bodmi a patrí k najlepším tímom súťaže. Vonku je dokonca najlepšia v lige so skóre 19:8, čo z nej robí veľmi nebezpečného súpera. Do zápasu ide po presvedčivej výhre 3:0 nad Michalovcami.
FK Železiarne Podbrezová
Figuruje na 5. mieste so ziskom 36 bodov a výborným skóre 46:29. Doma patrí medzi najsilnejšie tímy ligy, no naposledy utrpela vysokú prehru 1:5 so Žilinou.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu zo 6. kola Niké ligy v rámci skupiny o titul, kde sa proti sebe postaví FK Železiarne Podbrezová a DAC 1904 Dunajská Streda.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
27
17
5
5
57:34
56
R
V
V
P
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
27
14
7
6
55:32
49
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
26
14
7
5
45:27
49
V
P
P
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
26
13
5
8
42:32
44
R
V
P
V
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
27
11
5
11
37:43
38
P
V
V
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
27
11
3
13
49:43
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
27
11
4
12
44:45
37
V
V
V
R
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
27
11
3
13
25:41
36
V
V
V
V
P
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
27
6
10
11
26:41
28
R
R
P
R
P
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
27
6
8
13
29:39
26
P
P
P
R
V
5
MFK SkalicaMFK Skalica
27
5
8
14
24:40
23
R
P
V
P
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
27
4
11
12
23:39
23
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body