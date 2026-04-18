ONLINE: FK Inter Bratislava - FK Pohronie dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 25. kolo)

Futbalisti FK Inter Bratislava a FK Pohronie dnes hrajú zápas 25. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: FK Inter Bratislava - FK Pohronie (II. liga, MONACObet liga, 25. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
18.04.2026 o 16:30
25. kolo
Inter Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Pohronie
Rozhodca: Vaňo – Bednár, Hrobárik.
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní zápasu 25. kola MONACObet ligy medzi FK Inter Bratislava a FK Pohronie. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
Inter Bratislava je na 8. mieste so ziskom 33 bodov. Naposledy remizoval na trávniku poslednej Starej Ľubovne 2:2.
Pohronie má o 2 body viac a je siedme a dnes tak pôjde o duel tabuľkových susedov. Naposledy doma prehralo s Lehotou pod Vtáčnikom 1:2.
Tieto tímy sa naposledy stretli v septembri minulého roka. Vtedy sa z víťazstva 1:0 tešilo Pohronie.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
25
18
4
3
54:22
58
V
V
V
R
P
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
25
11
7
7
51:40
40
P
V
P
R
R
3
MFK ZvolenMFK Zvolen
24
10
9
5
35:28
39
V
R
R
V
V
4
FC PetržalkaFC Petržalka
24
11
6
7
38:24
39
V
V
V
V
R
5
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
24
11
5
8
37:32
38
V
V
R
V
V
6
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
24
10
7
7
44:42
37
P
R
P
V
P
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
24
9
8
7
40:29
35
P
P
V
R
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
24
9
6
9
28:29
33
R
P
V
P
P
9
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
24
8
5
11
31:39
29
V
P
V
V
P
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
24
7
8
9
31:40
29
V
R
V
R
V
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
25
8
5
12
35:40
29
V
P
V
P
P
12
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
24
8
4
12
32:45
28
P
P
P
P
R
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
24
7
5
12
32:42
26
P
R
V
P
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
24
6
7
11
33:45
25
P
R
P
R
V
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
24
5
9
10
28:40
24
P
R
P
V
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
25
5
7
13
28:40
22
P
R
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body