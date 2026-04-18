ONLINE: MFK Ružomberok - KFC Komárno dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 6. kolo)

MFK Ružomberok - KFC Komárno: ONLINE prenos zo zápasu 6. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige.
Sportnet|18. apr 2026 o 12:30
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 6. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige: MFK Ružomberok - KFC Komárno.

Futbalisti MFK Ružomberok a KFC Komárno dnes hrajú zápas 6. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige.

Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Niké liga - skupina o udržanie sa  2025/2026
18.04.2026 o 15:30
6. kolo
Ružomberok
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
KFC Komárno
Prenos
V šiestom kole nadstavbovej časti Niké ligy budeme sledovať duel medzi Ružomberkom a Komárnom.

Hostia z Komárna hrali minulý víkend v Zlatých Moravciach s Košicami, ktorým podľahli 1:2. V ligovej tabuľke sa s dvadsiatimi šiestimi bodmi nachádzajú na desiatej pozícii, pričom na svojho aktuálneho súpera, deviaty Ružomberok, strácajú dva body. Naopak, od jedenástej Skalice aj dvanásteho Tatrana Prešov ich delia tri body.

Domáci Ružomberok v uplynulom kole na svojom štadióne privítal Skalicu a stretnutie sa skončilo remízou 0:0. Liptáci doteraz získali dvadsaťosem bodov a v tabuľke im patrí deviate miesto. Na ôsmy Trenčín strácajú osem bodov a od Komárna ich delia dva body.

Z pohľadu vzájomných meraní síl z tejto sezóny môže byť spokojnejšie Komárno, keďže tím z juhu Slovenska v základnej časti vyhral pod Čebraťom 1:0 a následne v Zlatých Moravciach remizoval 1:1. Obidva tímy sa na rovnakom mieste stretli aj v prvom kole nadstavby, pričom Komárno zvíťazilo 3:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbal
27
17
5
5
57:34
56
R
V
V
P
V
2
MŠK Žilina
27
14
7
6
55:32
49
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská Streda
26
14
7
5
45:27
49
V
P
P
V
R
4
FC Spartak Trnava
26
13
5
8
42:32
44
R
V
P
V
P
5
MFK Zemplín Michalovce
27
11
5
11
37:43
38
P
V
V
V
P
6
FK Železiarne Podbrezová
27
11
3
13
49:43
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICE
27
11
4
12
44:45
37
V
V
V
R
V
2
AS Trenčín
27
11
3
13
25:41
36
V
V
V
V
P
3
MFK Ružomberok
27
6
10
11
26:41
28
R
R
P
R
P
4
KFC Komárno futbal
27
6
8
13
29:39
26
P
P
P
R
V
5
MFK Skalica
27
5
8
14
24:40
23
R
P
V
P
V
6
FC TATRAN Prešov
27
4
11
12
23:39
23
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    dnes 13:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»ONLINE: MFK Ružomberok - KFC Komárno dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 6. kolo)