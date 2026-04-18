ONLINE: MFK Ružomberok - KFC Komárno dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 6. kolo)

Futbalisti MFK Ružomberok a KFC Komárno dnes hrajú zápas 6. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige.
ONLINE PRENOS: MFK Ružomberok - KFC Komárno dnes (Niké liga LIVE, skupina o udržanie sa, 6. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o udržanie sa 2025/2026
18.04.2026 o 15:30
6. kolo
Ružomberok
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
KFC Komárno
V šiestom kole nadstavbovej časti Niké ligy budeme sledovať duel medzi Ružomberkom a Komárnom.
Hostia z Komárna hrali minulý víkend v Zlatých Moravciach s Košicami, ktorým podľahli 1:2. V ligovej tabuľke sa s dvadsiatimi šiestimi bodmi nachádzajú na desiatej pozícii, pričom na svojho aktuálneho súpera, deviaty Ružomberok, strácajú dva body. Naopak, od jedenástej Skalice aj dvanásteho Tatrana Prešov ich delia tri body.
Domáci Ružomberok v uplynulom kole na svojom štadióne privítal Skalicu a stretnutie sa skončilo remízou 0:0. Liptáci doteraz získali dvadsaťosem bodov a v tabuľke im patrí deviate miesto. Na ôsmy Trenčín strácajú osem bodov a od Komárna ich delia dva body.
Z pohľadu vzájomných meraní síl z tejto sezóny môže byť spokojnejšie Komárno, keďže tím z juhu Slovenska v základnej časti vyhral pod Čebraťom 1:0 a následne v Zlatých Moravciach remizoval 1:1. Obidva tímy sa na rovnakom mieste stretli aj v prvom kole nadstavby, pričom Komárno zvíťazilo 3:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
27
17
5
5
57:34
56
R
V
V
P
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
27
14
7
6
55:32
49
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
26
14
7
5
45:27
49
V
P
P
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
26
13
5
8
42:32
44
R
V
P
V
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
27
11
5
11
37:43
38
P
V
V
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
27
11
3
13
49:43
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
27
11
4
12
44:45
37
V
V
V
R
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
27
11
3
13
25:41
36
V
V
V
V
P
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
27
6
10
11
26:41
28
R
R
P
R
P
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
27
6
8
13
29:39
26
P
P
P
R
V
5
MFK SkalicaMFK Skalica
27
5
8
14
24:40
23
R
P
V
P
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
27
4
11
12
23:39
23
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body